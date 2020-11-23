Понедельник, 23 Ноября 2020 18:34

АрмИнфо.В рамках инициированного местным органом Франции сбора средств <Фонетон> сумма пожертвований и обещаний пожертвовать в общей сложности превысила 2.1 млн. евро. Об этом сообщает Всеармянский фонд <Айастан>.

<Мы благодарны всем тем донорам, которые, несмотря на здравоохранительный и экономический кризис, сплотились в поддержку Родины и армянства Арцаха>, - говорится в источнике.

Сообщается, что <Фонетон> продолжается. Пожертвовать средства соотечественники из Европы могут посредством денежных переводов или сайта https://dons.fondsarmenien.org/phonethon.

Напомним, что в рамках инициативы <Мы и наши границы: все для Арцаха> Всеармянского фонда <Айастан> было собрано свыше $170 млн. Однако часть этой суммы, как сообщил, отвечая на возмущенный запрос оппозиции, вице-премьер Армении Мгер Григорян была направлена в госбюджет. Подобное решение, по его словам, было мотивировано реализацией совместных с Фондом программ.