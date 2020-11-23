Понедельник, 23 Ноября 2020 17:56

АрмИнфо.За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 2 334 беженца, ранее покинувшие свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга, добавив, что всего с 14 ноября в места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулось уже более 11 тыс. жителей Нагорного Карабаха.

На фоне сводок о возвращении карабахцев в свои дома продолжают по ступать информация о бесчинствах ВС Азербайджана. Так, сегодня проект @wargonzo сообщил о том, что ВС Азербайджана вопреки соглашению пытаются занять село Бердашен. Жители села сообщают, что азербайджанские военные пытаются незаконно выселить их из села и отобрать у них гранатовые сады.

“Бердашен находится в Мартунинском районе, шесть сел которого должны перейти под контроль Баку, согласно подписанному документу. Однако Бердашена в этом списке нету, а следовательно действия ВС Азербайджана идут вразрез с условиями прекращения БД в Арцахе. В настоящее время жители Бердашена сами пытаются не пустить азербайджанских военных на свои территории”, - отмечает проект. Меж тем, ни власти Армении, ни власти Арцаха ни как не реагируют на данные сообщения, и фактически оставили карабахцев на произвол судьбы.

Сегодня в сети также был растиражирован неофициальный список из 121 населенного пункта (городов и сел), которые переходят под контроль Азербайджана, согласно печально известному документу. 52 населенных пункта передаются в Кашатагском районе, 16 – Шаумянском, 29 – Гадрутском, по восемь - в Мартакертском и Аскеранском, шесть – в Мартунинском.

Вместе с тем, сегодня стало известно, что саперы Вооруженных сил РФ приступили к гуманитарному разминированию местности в Нагорном Карабахе. "С сегодняшнего дня саперы приступили к гуманитарному разминированию местности. На первом этапе они будут проверять на наличие взрывоопасных предметов местность, где в дальнейшем построят стационарные посты российского воинского контингента. Гуманитарное разминирование делается по заявкам администрации НКР ", - сообщил журналистам начальник инженерной службы воинского контингента России, подполковник Павел Паутов, который отметил, что для полной расчистки местности от неразорвавшихся боеприпасов понадобится несколько месяцев. Подполковник отметил, что наряду с разминированием местности уже несколько дней идет и разминирование дорог, по которым передвигаются миротворцы.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы (1960 человек). По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.