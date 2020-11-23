Понедельник, 23 Ноября 2020 17:20

АрмИнфо. Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна создана межведомственная комиссия по делам пропавших без вести. Об этом 23 ноября на встрече с родственниками пропавших безвести сообщил помощник премьер­министра Наири Саркисян.

По его словам, сегодня в 14:00 премьер-министр провел расширенное заседание, на котором обсуждался вопрос пропавших без вести граждан.

Решением Никола Пашиняна создана межведомственная комиссия под руководством вице-премьера, которая должна в максимальное короткие сроки сообщить родителям информацию о местонахождении, состоянии их детей.

"Кроме того, премьер поручил мне организовать встречу лично с ним. Я пришел, чтобы составить списки, записать номера, чтобы на этой неделе, с завтрашнего дня организовать встречи с премьером", - сказал Саркисян.

Он отметил, что, скорее всего, будет организовано несколько встреч с премьером с учетом числа родственников пропавших солдат.

Отметим, что с утра 23 ноября родственники пропавших без вести собрались у здания Министерства обороны, требуя информации о своих родных и близких.