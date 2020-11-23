Понедельник, 23 Ноября 2020 17:10

АрмИнфо.На мой взгляд, Минская группа не была неудачной, просто, если стороны отказываются от серьезных переговоров, то вы не сможете посадить за один стол двух врагов. Об этом в интервью АПА заявил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.

Он констатировал, что Минская группа была создана как структура для посредничества в переговорах между Арменией и Азербайджаном, однако, в первые годы обе стороны не могли либо не хотели пользоваться усилиями этой структуры. По словам посла, ожидалось, что трем сопредседателям, каждый из которых является постоянным членом Совета Безопасности ООН, удастся посадить стороны за стол переговоров, но, к сожалению, стороны продолжали отказываться.

"Что касается переговоров, то сегодня другая ситуация. Так как в трехстороннем заявлении от 9 ноября не затрагиваются ни детали отношений между Азербайджаном и Арменией, ни права и обязанности азербайджанцев или армян, проживающих в регионе конфликта, всестороннее и устойчивое урегулирование конфликта все еще ожидает своего решения. Мандат Минской группы предполагает упрощение такого регулирования, поэтому он еще не завершен. Таким образом, сопредседатели Минской группы продолжат работу", - сказал Маниг.

На уточнение, каким образом Германия, как постоянный член МГ ОБСЕ может внести вклад в эффективность этого формата, дипломат выразил убеждение, что при посредничестве программы <Восточное партнерство> ЕС сможет внести вклад в тесное сотрудничество со странами Программы и ЕС.

"На примере ЕС видно, как определение общих интересов и тесное сотрудничество могут примирить бывших врагов. Я считаю, что Германия

и другие государства-члены ЕС, представленные в Минской группе, могут оказать поддержку сопредседателям с программой и проектами, разработанными в ЕС для развития процветающего Южного Кавказа", - сказал посол ФРГ.

Вместе с тем он подчеркнул, что канцлер Германии - председателя Совета ЕС Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас, а также вице-президент Европейской комиссии и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель активно участвовали в переговорах по различным темам.

"ЕС, и Германия и другие поддержали МККК в вопросе реализации гуманитарных аспектов трехстороннего заявления. Наряду с этим, я понимаю желание двух других сопредседателей Минской группы ОБСЕ изучить детали трехстороннего заявления, достигнутого в Москве. Уверен, что Азербайджан, как надежный партнер <Восточного партнерства>, будет сотрудничать с ЕС и его государствами-членами в обсуждении формата будущих отношений на Южном Кавказе", - подытожил посол