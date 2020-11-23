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АрмИнфо.Европейский суд по правам человека удовлетворил требования армянской стороны по применению срочной меры в отношении Азербайджана. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил бывший министр юстиции, правозащитник Артак Зейналян.
Зейналян отметил, что дело касается прав военнослужащих, оказавшихся в азербайджанском плену в результате войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха.
"От имени членов семей армянских военнопленных в ЕСПЧ были направлены заявления, в которых выражалась требование применить срочные меры для защиты прав военнопленных на жизнь и против бесчеловечного отношения к попавшим в плен. ЕСПЧ потребовал, чтобы Азербайджан представил документированную информацию о пленых, их местонахождении, условиях их содержания и медицинском обслуживании.
Срок для предоставления требуемой информации заканчивается 27 ноября 2020 года. Данное решение было принято в связи с тем, что руководство Азербайджана не представило достовеных сведений о данных лицах в установленный срок.
В плен попали -Самвел Асатрян, Арсен Карапетян, Норик Аракелян, Гегам Элибекян, Ваге Абрамян, Овсеп Саакян, Самвел Кастакцян, Самвел Князян, Эдик Тоноян, Валерий Айрапетян, Арутюн Геворгян, Арман Арутюнян, Микаел Мартиросян, Людвиг Мкртчян, Петрос Казарян, Саркис Согомонян и Хачик Акопян ", - подчеркнул Зейналян.
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|Четыре члена британской бригады скорой помощи командированы в Армению для содействия в лечении COVID19
|ЕСПЧ принял решение о применении срочной меры в отношении Азербайджана по вопросу армянских военнопленных
|У здания Минобороны возобновилась акция протеста родственников пропавших без вести военнослужащих
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|Республиканец Девин Нуньес призвал администрацию Трампа заблокировать продажу американского оружия Турции
|Президент Армении отправляется с визитом в Иорданию
|Аналитик: Отстранение Никола - это, прежде всего, попытка решить нерешенные вопросы в нашу пользу
|Франция начинает осуществлять программу помощи армянам Карабаха
|МИД ФР: На Франции, России и США лежит особая ответственность за Карабах
|Ле Дриан: ЕС ожидает от Турции реальных действий
|Депутат: Если армяне должны вернуться в свои дома, то почему депортированы жители 7 сел Мартакертского района
|Операция архиепископа Паргева Мартиросяна в США прошла успешно
|Российские самолеты доставят военных инженеров в Карабах
|В Карабахе восстанавливается газоснабжение потребителей
|Путин объяснил, почему Россия не пришла на помощь Армении
|В Карабахе увеличат группировку МЧС России
|Арарату Мелкумяну присвоено звание Герой Арцаха
|Католикос всех армян призвал народ к единству
|Путин: авторами текста заявления по Карабаху были все три подписавшие его стороны
|Эммануэль Макрон: Франция желает включить трехстороннее заявление по Карабаху в рамки международного контроля
|В Первопрестольном Эчмиадзине началась поминальная служба по погибшим в карабахской войне
|Дипломат: Российское руководство "фантастически" использовало представившийся шанс для укрепления своих позиций в регионе
|Представитель Эрдогана обвинил НАТО и ЕС в бездействии по Карабаху
|Турция назвала срок пребывания своих военных в Азербайджане
|В Степанакерте начинаются работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов
|Сегодня в Армении - День памяти военнослужащих, погибших в карабахской войне
|В Армении за сутки зарегистрировано 1385 новых случая заражения COVID-19
|Араик Арутюнян: В Арцах уже вернулись 25 тысяч человек
|Россия передала Министерству здравоохранения Армении образы вакцин от коронавируса <Спутник V>
|Ара Айвазян планирует посетить Москву
|Ибрагим Калын обсудил с официальными представителями Евросоюза Карабах
|Шойгу провел переговоры с Алиевым
|В Ереване прошли переговоры армянских и российских вице-премьеров
|Саркисян Лаврову: Вы приехали в Армению в очень сложный, можно сказать, кризисный период
|Минтруда и соцвопросов РА: Каждый день моя команда должна будет достигать новых результатов
|Россия передала Армении мобильный лабораторный комплекс
|Армения и Россия подписали пакет документов, регламентирующих рамки российской миротворческой операций в Карабахе
|В ССС Армении возбуждено уголовное дело на основе заявлений экс-главы контрольной службы Минобороны РА Мовсеса Акопяна
|Лавров: Армянское руководство подтвердило курс на развитие и углубление союзнических отношений с Россией
|Глава МИД Ирана может в ближайшее время посетить Армению
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