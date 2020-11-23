Понедельник, 23 Ноября 2020 15:05

АрмИнфо.Европейский суд по правам человека удовлетворил требования армянской стороны по применению срочной меры в отношении Азербайджана. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил бывший министр юстиции, правозащитник Артак Зейналян.

Зейналян отметил, что дело касается прав военнослужащих, оказавшихся в азербайджанском плену в результате войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха.

"От имени членов семей армянских военнопленных в ЕСПЧ были направлены заявления, в которых выражалась требование применить срочные меры для защиты прав военнопленных на жизнь и против бесчеловечного отношения к попавшим в плен. ЕСПЧ потребовал, чтобы Азербайджан представил документированную информацию о пленых, их местонахождении, условиях их содержания и медицинском обслуживании.

Срок для предоставления требуемой информации заканчивается 27 ноября 2020 года. Данное решение было принято в связи с тем, что руководство Азербайджана не представило достовеных сведений о данных лицах в установленный срок.

В плен попали -Самвел Асатрян, Арсен Карапетян, Норик Аракелян, Гегам Элибекян, Ваге Абрамян, Овсеп Саакян, Самвел Кастакцян, Самвел Князян, Эдик Тоноян, Валерий Айрапетян, Арутюн Геворгян, Арман Арутюнян, Микаел Мартиросян, Людвиг Мкртчян, Петрос Казарян, Саркис Согомонян и Хачик Акопян ", - подчеркнул Зейналян.