Понедельник, 23 Ноября 2020 11:55

АрмИнфо. Независимая американская журналистка Линдси Снелл сообщает о намерении Турции перебросить новую группу террористов в Нагорный Карабах.

Так, Снелл в своем микроблоге в Twitter, констатировала, что сирийские наемники, направленные в Азербайджан для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе, еще не вернулись домой, более того, ходят слухи, что в регион будут переброшены новые группы боевиков.

По ее словам, наемники в долгосрочной перспективе намерены остаться в Азербайджане, "для защиты некоторых точек совместно с турецкими базами". "Вполне возможно, что их присутствие выгодно Турции. Боевики находятся под постоянным контролем. Большинство из них не имеют доступа к своим телефонам", - сообщила американский журналист, которая во время войны активно освещала отправку турецких наемников и боевиков в зону нагорно-карабахского конфликта.

Стоит заметить, что Sky News Arabia сегодня сообщила, что Турция, перебросившая в зону карабахского конфликта сотни наемников с Ближнего Востока, теперь перебрасывает туда их семьи.

Ранее, Сирийский центр наблюдения за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил, что турецкая разведывательная служба предложила лидерам террористических группировок <Султан Мурад> и <Сулейман Шах> переехать в Азербайджан. По данным центра, количество наемников, отправленных Турцией в Азербайджан, достигло 4 тысяч человек.