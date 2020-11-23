Понедельник, 23 Ноября 2020 11:27

АрмИнфо.Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Исламской Республике Иран Арташес Туманян накануне провел встречу с сопредседателем армяно-иранской межправительственной комиссии, министром энергетики ИРИ Резой Ардаканяном. Об этом сообщает посольство РА в Иране.

Согласно источнику, в ходе встречи был обсужден процесс реализации программ и мероприятий, принятых армяно-иранской межправительственной комиссией. В частности, речь шла о реализации совместных программ в области газа и энергетики и завершение совместных программ до окончания 2020 года.

Отметим, что Иран поставляет в Армению газ в рамках бартерной сделки "электроэнергия в обмен на газ". Иранская сторона поставляет в республику "голубое топливо", получая взамен электроэнергию, произведенную тепловыми блоками Армении, из расчета 1 куб.м. газа в обмен на 3 кВт/ч электроэнергии. Кроме того, в стадии реализации находится проект строительства энергетического коридора Иран-Армения-Грузия-Россия. Участок коридора Иран-Армения строит иранская сторона,