Понедельник, 23 Ноября 2020 09:53

АрмИнфо. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул большую ответственность, которая лежит на странах Минской группы, в деле урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил накануне в ходе интервью французскому новостному телеканалу LSL.

На Франции, России и США лежит особая ответственность. Потому что именно им ООН поручила следить за соблюдением обязательств, взятых на себя сторонами конфликта. В качестве сопредседателей Минской группы мы приложили немало усилий к тому, чтобы добиться прекращения огня. Трижды за одну неделю инициативы предпринимались, чтобы добиться прекращения боевых действий, в частности, моим российским коллегой Сергеем Лавровым и со стороны США - Майклом Помпео, но в тот момент это не дало результатов", - сказал Ле Дриан.

"На нас лежит ответственность, которую возложило на нас международное сообщество. И сама Армения хочет, чтобы мы эту ответственность за собой сохранили. Все это требует от нас придерживаться сбалансированной позиции", - отметил он. "И со стороны армянского, и со стороны азербайджанского руководства была подчеркнута важность сохранения нашей роли. Но это не мешает Франции оказывать сейчас помощь Армении - самолет с гуманитарными грузами прибывает в Ереван, еще один отправится туда на будущей неделе", - сказал министр. В ходе интервью он особо подчеркнул, что "Армения является дружественным народом для Франции.

"Однако следует признать, что в отношении достигнутого прекращения огня существует неопределенность - и мы хотим, чтобы в этой связи нам были сделаны необходимые разъяснения. Они касаются перемещенных лиц, поскольку в Нагорном Карабахе находилось много армян, и мы стремится обеспечить, чтобы те армяне, которые были согнаны с мест своего проживания, туда вернулись", - сказал французский министр. Также это "вопрос о наемниках - следует добиться их вывода, и с необходимостью этого согласны все три страны - сопредседателя Минской группы", продолжил он. "И также это вопрос защиты религиозного и культурного наследия. В этом отношении президент Франции Эмманюэль Макрон предпринял инициативы совместно с ЮНЕСКО, что и было обсуждено мною в субботу с моими коллегами и из Армении, и из Азербайджана", - отметил Ле Дриан.

"Лишь после урегулирования данных проблем мы можем перейти к вопросу о статусе Нагорного Карабаха. В настоящий момент обсуждать это не представляется возможным. И с этим согласно армянское руководство", - подчеркнул Ле Дриан.

Глава МИД Франции сообщил, что тема Нагорного Карабаха обсуждалась им в ходе недавнего визита в Париже государственного секретаря США Майкла Помпео, при этом стороны "сошлись в анализе ситуации".