Воскресенье, 22 Ноября 2020 12:48

АрмИнфо. Турецкие военные будут действовать в совместном с РФ мониторинговом центре по контролю перемирия в Нагорном Карабахе в течение одного года, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны Турции.

Как заявил накануне глава минобороны Турции Хулуси Акар, турецкие военные в ближайшее время отправятся в Азербайджан, сухопутные войска завершили подготовку.

"Наши военные будут работать в совместном с РФ центре (по Нагорному Карабаху) в течение одного года", - сообщило минобороны Турции.

Президент Турции Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".