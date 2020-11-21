Суббота, 21 Ноября 2020 18:12

АрмИнфо. Россия передала Министерству здравоохранения Армении образы вакцин от коронавируса <Спутник V>. Об этом стало известно по итогам церемонии открытия подаренной Роспотребнадзором мобильной лаборатории Министерству здравоохранения Армении, на которой присутствовала российская делегация в составе министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РА, Арсен Торосян отметил, что помощь, которую оказывает Россия на протяжении долгих лет для развития здравоохранительной системы Армении является бесценной. <С первых дней распространения пандемии COVID-19 Россия оказала Армении помощь>, - сказал он.

Министр также подчеркнул, что в рамках программ помощи Армении были предоставлены вакцины, лаборатории и диагностические приборы, в том числе мобильные диагностические и лечебные клиники. В частности, он отметил, что в рамках гуманитарной помощи Ростпотребнадзор регулярно поставляет Армении тест-системы и реагенты для лабораторной диагностики COVID-19. <Сегодня мы с признательностью принимаем очередную важную помощь со стороны наших российских партнеров - нам подарили еще одну мобильную диагностическую и лечебную систему, которая поможет бороться с инфекционными заболеваниями, и предотвратить их распространение>, - сказал Арсен Торосян. Вместе с тем он заметил, что Россия продолжает оказывать Армении помощь в борьбе с ВИЧ / СПИДом, инфекционными и неинфекционными заболеваниями.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своей речи отметил, что большое количество пациентов с военными травмами является серьезным вызовом для системы здравоохранения. <То, что врачи держат ситуацию под контролем - это действительно является героизмом. Мы готовы оказывать нашим армянским партнерам как практическую, так и консультационную помощь в этой сфере>, - сказал он.

Сообщается, что после церемонии открытия, состоялось закрытое совещание, в ходе которого участники обсудили ход реализуемых совместных программ, рамки сотрудничества и дальнейшие действия. В конце встречи глава Роспотребнадзора пригласил ответственных за сферу в декабре в Российскую Федерацию для участия в международном научно-практическом форуме.

Напомним, что по положению на 11:00 21 ноября в общей сложности, в Армении насчитывается 124 839 заболевших коронавирусом, из коих 74,3% или 92 829 граждан - выздоровели, и 1,5% или 1931 - скончались. Общее число поведенных тестов в РА составило 483 652.