Суббота, 21 Ноября 2020 17:30

АрмИнфо. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын совершил визит в Брюссель перед Саммитом Европейского Союза, проведение которого запланировано 10-11 декабря.

Как сообщает АПА, в рамках визита Калын провел встречи по отдельности с главным представителем по внешней политике председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля Мариам ван ден Ховель, главой кабинета президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Лейен Бьомом Зейбертом и генеральным секретарем Службы по внешним связям Хельгой Шмидт.

В ходе встреч были обсуждены связи между Турцией и Евросоюзом, такие региональные вопросы, как вопросы Средиземного моря, Ливана, Сирии и Нагорного Карабаха.