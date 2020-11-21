Суббота, 21 Ноября 2020 17:21

АрмИнфо. Вице-премьеры Армении Мгер Григорян и Тигран Авинян приняли членов правительственной делегации России вице- председателей РФ Алексея Оверчука и Алексея Новака, прибывших в Ереван с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, во встрече также принял участие министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян.

Армянская сторона поблагодарила правительство России за усилия по установлению режима прекращения огня, а также активное участие в мероприятиях, направленных на противодействие и нейтрализацию нынешней гуманитарной катастрофы в Арцахе.

Стороны подробно обсудили программу, направленную на восстановление нормальной жизни в Арцахе и организации безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев.

Участники встречи обсудили ряд вопросов, касающихся сфер транспорта, энергетики и бизнеса.