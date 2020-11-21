Суббота, 21 Ноября 2020 17:16

АрмИнфо. Вы приехали в Армению в очень сложный, можно сказать, кризисный период. Об этом на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сказал президент Армении Армен Саркисян.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Саркисян констатировал, что в старне существуют серьезные проблемы в экономической сфере, сложилась сложная послевоенная ситуация, проблемы, в том числе психологические. По его словам, в добавок ко всему, есть проблемы обусловленные коронавирусом. Саркисян заявил и о сложностях в целом и во внешней политике.

При этом президент поблагодарил министра иностранных дел России, прежде всего, за все, что он делал для Армении и региона на протяжении всех этих лет и попросил передать президенту Российской Федерации благодарность армянского народа, особенно за его поддержку в эти тяжелые дни.

"Неважно, где живут армяне, они знают, что, если бы не ваши усилия и Владимира Владимировича, мы бы и сегодня продолжали терять молодые жизни. В первые дни войны мы знали, что все усилия руководства Российской Федерации, лично президента, были направлены на прекращение боевых действий. Мы еще раз убедились, что настоящая дружба проявляется в трудные времена", - сказал Саркисян, указав на наличие двух проблем которые необходимо незамедлительно и последовательно решать, дабы они не разрослись.

По словам президента РА, самое важное это прекращение боевых действий, которое должно сохраняться и в последующие годы. "Это очень важно для Армении, это жизненно важно. И второй вопрос, который меня очень беспокоит, связан со стабильностью в нашей стране. Несмотря на трудности, кризисную ситуацию, всегда можно найти решения. Наши дети, родственники и недруги будут наблюдать за тем, как Армения выходит из этой ситуации. Если она выйдет с достоинством, единая, тогда мы сможем сказать, что мы сильная нация", - сказал Спаркисян.

В свою очередь Лавров сказал, что проведенные в Ереване переговоры позволяют рассмотреть весь спектр армяно-российских отношений и договориться по тем вопросам, которые позволят углубить их таким образом, чтобы повысить их эффективность в первую очередь для граждан двух стран.

Он также выразил благодарность за высокую оценку российских усилий в деле прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Как вы уже сказали, это позволило остановить войну. Впервые после стольких договоренностей, прекращение огня действительно работает, потому что существует механизм наблюдения за прекращением огня. Это согласие Азербайджана и Армении о проведении миротворческих операций и они уже осуществляют свою деятельность, как посредством обеспечения прекращения боевых действий, так и оказания гуманитарной помощи народу Нагорного Карабаха. По распоряжению президента Путина создается межведомственный центр гуманитарного реагирования, который поможет решить гуманитарные вопросы населения в кратчайшие сроки. Мы активно привлекаем к этому процессу, в том числе международные организации", - сказал Лавров.

Собеседники коснулись и других вопросов повестки армяно-российского сотрудничества.