Суббота, 21 Ноября 2020 17:14

АрмИнфо. Глава правительства Республики Армения Никол Пашинян представил сотрудникам Министертва труда и социальных вопросов РА новоназначенного министра Месропа Аракеляна, поблагодарив при этом Заруи Батоян за проделанную работу.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер допустил, что в связи с пандемией коронавируса, войной, их последствиями, и экономическим положением, социальная напряженность в стране еще более обострится. В этой связи Пашинян подчеркнул необходимость в ускорении темпов работы и достижения конкретных результатов в сфере труда и социальной защиты.

Месроп Аракелян отметил, что текущий год был богат на социальные проблемы. Как следствие, он подчеркунл, что все вопросы, возникшие в социальной сфере, должны быть урегулированы днем ранее. <Целью моей команды в Министерстве станет достижение новых результатов ежедневно, чтобы как можно скорее смягчить сложившуюся в стране ситуацию>, - сказал он, отметив, что в стороне не останутся также программы правительства, которые необходимо осуществить в социальной сфере.

В свою очередь экс-министр труда и соцвопросов Заруи Батоян выразив благодарность премьер- министру за доверие и совместную работу отметила, что для нее было честью работать в правительстве Армении и служить гражданам Республики Армения. Она заметила, что готова и далее содействовать работе Министерства, реализации текущих программ и быть на связи как с новоназначенным министром, так и сотрудниками Министерства.