Суббота, 21 Ноября 2020 16:25

АрмИнфо. В ходе визита делегации Российской Федерации в Армению руководитель Роспотребнадзора Анна Попова передала армянской стороне мобильный комплекс из бактериологической и индикационной лабораторий.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, Анна Попова подчеркнула, совместная работа в сегодняшних условиях пандемии новой коронавирусной инфекции как никогда актуальна.

"За последние 5 лет более 120 специалистов прошли курсы повышения квалификации в научных организациях Роспотребнадзора.

Сегодня в Армении активно применяются 3 мобильные лаборатории и 3 мобильные клиники, переданные Роспотребнадзором в рамках программ по внедрению Международных медико-санитарных правил ВОЗ и борьбе с ВИЧ/СПИД.

Подобные комплексы, разработанные Роспотребнадзором, применяются сегодня не только в России, но и в 9 странах Восточной Европы, Центральной Азии, а также в Гвинейской Республике, Демократической Республике Конго и во Вьетнаме. Они неоднократно использовались для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия при работе в очагах вспышек инфекционных болезней как на территории Российской Федерации, так и за её пределами, а также при проведении важных массовых мероприятий и для усиления лабораторной базы регионов при больших объёмах исследования.

Комплекс обладает мобильностью, автономностью функционирования и высоким уровнем биологической безопасности, комфортными условиями для работы персонала.

Мощность индикационной мобильной лаборатории составляет до 1600 проб в сутки. Бактериологическая мобильная лаборатория позволяет проводить исследования 300 проб на наличие возбудителей инфекционных болезней III-IV группы патогенности.

Также бактериологическая лаборатория способна проводить ПЦР-диагностику, что особенно актуально в период пандемии COVID-19.

Анна Попова выразила уверенность, что мобильный комплекс укрепит возможности Армении по реагированию на инфекционные болезни и будет способствовать поддержанию высокого уровня санитарно-эпидемиологического благополучия в стране и в евразийском регионе в целом", - отмечается в сообщении ведомства.