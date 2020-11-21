Суббота, 21 Ноября 2020 16:22

АрмИнфо. Пакет документов, регламентирующих рамки российской миротворческой операций в зоне нагорно-карабахского конфликта подписали по итогам встречи в Ереване главы оборонных ведомств Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны РА, в ходе встречи с российской стороной в расширенном составе была обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха, предстоящие шаги, а также широкий спектр вопросов армяно-российского военного сотрудничества.

Стороны высоко оценили роль и усилия Российской Федерации в стабилизации военно- политической ситуации в регионе, и указали на важность работ по обмену телами убитых военнослужащих, пленными и заложниками и нахождению пропавших без вести. Была указана важная роль российского межведомственного гуманитарного центра, созданного в Нагорном Карабахе, с целью возвращения беженцев, восстановления гражданской инфраструктуры и поиску пропавших без вести.