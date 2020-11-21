Суббота, 21 Ноября 2020 16:17

АрмИнфо. В Специальной следственной службе Республики Армения возбуждено уголовное дело на основе заявлений, озвученных экс-главой контрольной службы Минобороны РА Мовсеса Акопяна в ходе пресс-конференции.

В частности, сообщается, что в ССС уголовное дело возбуждено по признакам части 2, статьи 308 Уголовного кодекса РА - злоупотребление служебным положением, которое по неосторожности повлекло тяжелые последствия.

Напомним, что днями ранее Мовсес Акопян созвал пресс-конференции, на которой выступил с резонансными обвинениями в адрес действующего правительства, возглавляемого Николом Пашиняном, в том числе пояснил причину своей отставки.

В ответ на подобные обвинения, пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворкян заметила, что заявлениями бывшего начальника

генерального штаба вооруженных сил Армении Мовсеса Акопяна должны заняться правоохранительные органы. "Уполномочена сообщить, что

премьер-министр Армении считает все обвинения, выдвинутые против него Мовсесом Акопяном, надуманными и абсурдными и рассмотрит их соответствующим образом. Эти заявления также изучаются в контексте якобы предательства со стороны премьер-министра. По результатам расследований будет принято решение и по этому поводу", - написала она.