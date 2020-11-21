Суббота, 21 Ноября 2020 15:43

АрмИнфо. Российская межправительственная делегация провела в Ереване всеобъемлющие переговоры. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил журналистам по итогам визита.

По его словам, здесь главная задача - четкое выполнение совместной договоренности лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября о прекращении военных действий вокруг Нагорного Карабаха и о реализации миротворческого операции, о проведении гуманитарных действий в поддержку гражданского населения.

Лавров напомнил, что всеми было признано, что это заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, которая несколько

недель назад обрела весьма и весьма острый характер. "Было единогласно подчеркнуто, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом являются неприемлемыми. Мы подтвердили нашу решимость сделать всё, чтобы эти заявления продолжали работать", - сказал глава МИД РФ.

При этом он констатировал, что на состоявшихся встречах руководство Армении (премьер-министр и президент) подчеркнули, что это соглашение

помогло решить серьезнейшие проблемы, помогло спасти жизни, и заявили о полной приверженности их выполнению впредь.

"Высоко оценили работу российских миротворцев, а также указ президента РФ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования, который уже приступает к работе. Говорили и о текущих двусторонних делах, в том числе и планах, как только закончатся ограничения, обусловленные коронавирусной инфекцией, провести 20-ое заседание меправсовета по торгово-экономическому сотрудничеству, межрегионального форума и других мероприятий, в том числе по парламентской линии", - сказал глава МИД РФ.

Вместе с тем он заметил, что особое внимание в ходе встреч было уделено международному сотрудничеству, необходимости мобилизовать международное сообщество на содействие претворению в жизнь договоренностей от 9 ноября. Он еще раз напомнил, о том, что Международный комитет красного Креста уже осуществляет активную деятельность в регионе и еще раз указал на заинтересованность в том, чтобы активность проявили соответствующие структуры ООН - ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Управление комиссара по делам беженцев ООН.

Лавров отметил, что российская сторона рассчитывает, что ЮНЕСКО будет проявлять большую активность в этом древнем регионе по вопросу сохранения культурно- исторического и религиозного наследия, большую, чем в Сирии.

"Армянское руководство подтвердило курс на развитие и углубление союзнических отношений с Российской Федерацией. Мы рассматриваем наш визит как подтверждение поддержки усилий, которые в Армении предпринимаются для обеспечения стабильности в обществе, и как проявление нашей поддержки того курса, которое армянское руководство проводят на отстаивании заявления от 9 ноября, которое позволило прекратить кровопролитие и перейти к процессам мирного урегулирования карабахского конфликта", - подытожил Лавров.