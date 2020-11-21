Суббота, 21 Ноября 2020 15:22

АрмИнфо. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф может в ближайшее время посетить Армению. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь МИД Ирана Саед Хатибзаде, который отметил, что в ходе визита состоятся обсуждения двусторонних связей.

Как сообщает Mehr, Хатибзаде отметил, что сейчас рассматривается вопрос визита Зарифа в Ереван, где он проведет встречу с новоназначенным армянским коллегой и другими высокопоставленными армянскими официальными лицами.

По его словам, в ходе визита Зарифа в Армению будут обсуждены региональные вопросы и расширение сотрудничества между двумя странами.