Суббота, 21 Ноября 2020 14:59

АрмИнфо. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу находится в Баку. Об этом сообщает РИА Новости.

Отметим, что Шойгу вылетел в Баку из Еревана, где утром провел переговоры с премьер- министром РА Николом Пашиняном и министром обороны Вагаршаком Арутюняном.

В Ереване находится и межведомственной делегацией РФ во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Делегация уже встретилась с премьер- министром Армении Николом Пашиняном. Цель визита обсуждение ситуации в зоне карабахского конфликта, разрешение гуманитарного кризиса, а также всего комплекса вопросов двустороннего сотрудничества.