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АрмИнфо. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу находится в Баку. Об этом сообщает РИА Новости.
Отметим, что Шойгу вылетел в Баку из Еревана, где утром провел переговоры с премьер- министром РА Николом Пашиняном и министром обороны Вагаршаком Арутюняном.
В Ереване находится и межведомственной делегацией РФ во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Делегация уже встретилась с премьер- министром Армении Николом Пашиняном. Цель визита обсуждение ситуации в зоне карабахского конфликта, разрешение гуманитарного кризиса, а также всего комплекса вопросов двустороннего сотрудничества.
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|В Ереване прошли переговоры армянских и российских вице-премьеров
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|Защитник прав человека Арцаха обратился к исполнительному директору ЮНИСЕФ
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|Пашинян Лаврову: Для Армении сегодня ключевым вопросом является ситуация в Нагорном Карабахе
|Горсовет французского города Сент-Этьен призывает правительство страны признать независимость Республики Арцах
|Армения и Россия наметили пути дальнейшего взаимодействия
|Зиничев: Количество переселенцев в Нагорный Карабах может достигать 30 тысяч человек
|Главы МЧС Армении и России обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в Арцахе
|Омбудсмен Армении и посол России обсудили перспективы взаимодействия
|Гагик Царукян: Я поддержу приемлемую для народа кандидатуру премьер-министра РА
|Военный прокурор Армении с рабочим визитом посетил Арцах
|Никол Пашинян проводит встречу с Сергеем Лавровым
|"Аврора" утвердила 14 проектов общим бюджетом более $110 000 на поддержку Арцаха
|Число выздоровевших граждан почти в 2 раза превышает число заразившихся коронавирусом
|Лавров принял участие во встрече членов российской делегации с Николом Пашиняном
|Пашинян представил аппарату Минобороны Армении Вагаршака Арутюняна
|Сергей Шойгу проинформировал Вагаршака Арутюняна о ходе миротворческой операции в зоне карабахского конфликта
|Новоназначенный министр ЧС: "Я нахожусь здесь только с одним условием - быть полезным нашей нации и Родине"
|Турецкие военные готовятся к отправке в Азербайджан
|Омбудсмен Армении подчеркнул неприемлемость вовлечения в разгон мирных акций правоохранителей в масках и неизвестной форме
|Пашинян Шойгу: Армения чувствовала поддержку РФ во время войны в Нагорном Карабахе
|ЕСПЧ удовлетворил очередной иск Армении против Азербайджана
|В ЮНЕСКО выразили готовность оказать содействие в сохранении объектов исторического наследия Нагорного Карабаха
|Проходит встреча Сергея Шойгу и Никола Пашиняна
|Путин: Альтернатива только одна - война, и кровь будет на руках тех, кто пытается торпедировать соглашения»
|Глава МИД РФ переговорил с Генеральным директором ЮНЕСКО
|Владимир Путин провел совещание о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе
|Путин призвал подключить ЮНИСЕФ к защите памятников в Карабахе
|Адвокат: СМИ больше не ограничены решением правительства предоставлять только официальную информацию
|Президент Арцаха попросил время для решения проблем с проживанием оставшихся без крова граждан
|Новоназначенный посол Китая вручил верительные грамоты президенту Армении
|Участники акции протеста заблокировали дорожное движение на площади Республики
|Виталий Баласанян обвинил действующие власти в слабости и бездарности
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Москва: Межведомственная делегация России в ближайшие дни посетит Ереван и Баку
|Первопрестольный Эчмиадзин: Сообщения о кончине Паргева Србазана беспочвенны
|Из жизни ушла супруга третьего президента Армении - Рита Саргсян
|Глава партии ПА и послы стран - сопредседателей МГ ОБСЕ в Армении обсудили ситуацию в Арцахе
|Алиев назвал условия нормализации отношений с Арменией
|Требующие отставки граждане перекрыли проспект Баграмана и Тигран Мец и еще несколько улиц
|Оппозиционер: Пашинян привел страну в ту ситуацию, в которой мы оказались
|Почти 1,4 тыс. беженцев вернулись в Карабах под контролем российских миротворцев
|Шушан Степанян подала в отставку: Я родилась в Гадруте, и мое отношение к этой войне было очень личным
|Артур Ванецян: Пашинян исчерпал себя и как премьер-министр, и как человек
|Давид Тоноян: Нынешняя ситуация требует разрядки и мой уход рассматривайте в этом ключе
|Очередные 20 самолетов с российскими миротворцами прибыли в Армению
|Армен Саркисян и Андреа Викторин обсудили ситуацию в Армении и Арцахе
|В Степанакерте начал работу межведомственный гуманитарный центр
|Президент Армении и посол США в РА обсудили ситуацию в Арцахе
|Читать больше
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