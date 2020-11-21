Суббота, 21 Ноября 2020 14:55

АрмИнфо. Для Армении сегодня ключевым вопросом является ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе. Об этом 21 ноября в Ереване на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, в этой связи Пашинян констатировал необходимость принятия решений по многим вопросам. "И самым главным является гуманитарная сторона вопроса, мы должны обеспечить возвращение арцахцев в свои дома и конечно, уже есть довольно хорошая динамика по этому вопросу. Фактически, российские миротворцы находятся во всех местах отступления, они уже обеспечивают безопасность. Это очень важный фактор, обеспечивающий безопасность народа Нагорного Карабаха. Но есть вопросы, которые не решены, они остаются открытыми: как мы обеспечим реализацию права на возвращение жителей нескольких регионов в будущем, кто будет обеспечивать безопасность наших соотечественников, как это будет реализовано? Это, конечно, вопросы, которые стоят в нашей повестке дня. Мы должны обсудить и принять решения в этой связи", - сказал армянский премьер.

В свою очередь Лавров констатировал, что возглавляемая им делегация прибыла в Ереван по итогам договоренностей, достигнутых армянской стороной с высшим руководством России и с целью обсуждения всего спектра армяно-российского сотрудничества, союзнических и стратегических отношений.

"И, конечно же, на первом плане - вопросы, связанные с необходимостью решения проблем вокруг Нагорного Карабаха. Заявление от 9 ноября дает возможность решить эти вопросы на основе договоренностей, достигнутых в документе, подписанном тремя лидерами. В первую очередь, это касается возвращения беженцев, решения всех гуманитарных вопросов в сложившейся ситуации.

Мы привержены этому, вы уже сказали. Мы благодарны за вашу высокую оценку роли, которую играют наши миротворцы, которая важна не только с точки зрения обеспечения безопасности как ключевого компонента их мандата, но и с точки зрения постоянной поддержки тех, кто возвращается и нуждается в гуманитарной помощи. И в дополнение к миротворческой роли, межведомственный центр, который создается по распоряжению президента Путина, уже начинает свою работу, и тоже будет заниматься всеми этими вопросами конкретно. Как я уже представил вам, мы активно привлекаем международные организации системы ООН, мы призываем их использовать свои возможности более активно и инициативно для содействия жителем этого региона. Мы активно поддерживаем Международный комитет Красного Креста, который работает, в том числе и в Карабахе", - сказал Лавров.

Вместе с тем российский министр добавил, что в ходе визита будет рассмотрен весь комплекс двусторонних отношений, в том числе по

профильным линиям вице-премьеров России, министров здравоохранения и по чрезвычайным ситуациям. "Вы уже встречались с министром обороны Российской Федерации, в Ереване также же генеральный директор "РЖД". Я убежден, что в результате этих секторальных переговоров у нас будет положительная, всеобъемлющая картина, которая будет способствовать развитию наших отношений и которая, мы искренне хотим этого, поддержит ваши инициативы, направленные на стабилизацию ситуации в Армении и решение вопросов, связанных с Нагорным Карабахом", - сказал Лавров. Собеседники обсудили широкий спектр вопросов связанных с ситуацией в Нагорном Карабахе, а также с повесткой армяно-российского сотрудничества.