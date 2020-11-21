Суббота, 21 Ноября 2020 14:41

АрмИнфо. Городской совет французского города Сент-Этьен призывает правительство страны признать независимость Республики Арцах, и с властями последних установить дипломатические отношения. Об этом сообщает Посольство Армении во Франции, ссылаясь на заявление горсовета.

<Городской совет Сент-Этьена исходя из дружественных отношений с армянским народом, и осознавая их страдания, обращается к властям Франции с призывом действовать решительно, используя все дипломатические средства, для поиска прочного мирного решения путем поэтапных переговоров, гарантируя безопасность населения, тем самым отвергая любую форму военного решения>, - говорится в источнике. Международное признание Республики Арцах, согласно сообщению, позволит обеспечить территориальную целостность Арцаха, и эффективно защитить население, которое имеет право, как и народ Азербайджана, на мирную жизнь и поиск лучших путей развития.

<С сентября мы стали свидетелями возобновления карабахского конфликта на Кавказе, в котором азербайджанская армия совершила нападение на армянский народ. Статус-кво, сложившийся в результате завершения конфликта, никогда не способствовал стабильному политическому решению, поскольку страны-члены Минской группы, в числе которых и Франция, кажется, не были столь заинтересованы в поиске решения, приемлемого для всех сторон. Пришло время признать, что Минская группа в значительной степени не выполнила доверенную ей миссию>, - отмечено в заявлении.

По убеждению представителей городских властей, прекращение режима огня 9 ноября еще не говорит о завершении конфликта, а размещение российских войск не может служить в качестве политического решения. Меж тем, как отмечено, в заявлении, это позволяет Москве занять прочную и стабильную позицию в этом стратегически важном регионе

<Франция должна суметь сыграть существенную роль в поиске политического, мирного и, в частности, долгосрочного решения, исходя из исторических связей с Арменией.

Вместе со всеми странами ЕС Франция должна также потребовать уважать все резолюции ООН и разместить международные войска вместо российской армии, а также потребовать немедленный вывод азербайджанских войск с насильно захваченных территорий. Кроме того, Франция и международное сообщество должны потребовать гуманитарные коридоры, предназначенные для обеспечения гражданского населения необходимыми товарами невоенного значения>, - говорится в заявлении.

Сообщается, что горсовета Сент-Этьена также принял решение выделить 30 тыс. евро Армянскому фонду Франции с целью удовлетворения потребностей мирного населения Арцаха.