Суббота, 21 Ноября 2020 14:19

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял российскую правительственную делегацию и во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, в состав делегации вошли заместители председателя правительства РФ Алексей Оверчук и Алексей Новак, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель 5-й службы Федеральной службы безопасности Сергей Беседа, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Анна Попова, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, замминистра финансов Тимур Максимов и другие официальные лица.

Приветствуя российскую делегацию в Ереване, Пашинян подчеркнул, что в Армении высоко ценят этот визит. " Для нас очень важно не только

продолжать, но и, учитывая специфику нынешней ситуации, укреплять наши связи, сотрудничество, для того, чтобы преодолеть ту ситуацию, которая сложилась в нашей стране, в регионе в целом.

Хочу поблагодарить своих российских коллег за поддержку не только во время военного кризиса, но и во время коронавируса. Полагаю, что в этот период, особенно в последние месяцы, все мы почувствовали поддержку Российской Федерации и те дружеские и союзнические отношения, которые традиционно существуют между нашими странами.

У нас достаточно большая повестка для обсуждения и уверен, что мы придем к решению довольно большого количества вопросов, не только текущих, но и стратегических, потому что военно-политическая ситуация в нашем регионе изменилась с учетом известных обстоятельств и событий. Думаю, нам необходимо переосмыслить наше стратегическое видение в контексте ближайшего и стратегического будущего. Думаю, в этом плане у нас есть общие взгляды, программы, и нам необходимо их прояснить в ходе сегодняшних переговоров", - сказал Пашинян.

В свою очередь Лавров констатировал, что они прибыли в Ереван по решению президента РФ Владимира Путина. "Вы с ним обсуждали повестку нашей сегодняшней встречи, об этом говорил также с председателем правительства РФ с Михаилом Мишустиным.

Мы заинтересованы в рассмотрении всего комплекса наших отношений после того как 9 ноября было принято трехстороннее заявление лидеров Армении, Азербайджана и России, которое положило конец кровопролитию и создало возможность для стабилизации ситуации во всех ее контекстах, включая гуманитарный.

Вы знаете, что наши миротворцы активно работают над реализацией этого соглашения, в том числе по оказанию гуманитарной помощи. Сегодня мы также обсудим вопросы, связанные с созданием межведомственного центра гуманитарного реагирования. Это новая структура, которая будет работать в полной мере для удовлетворения потребностей граждан и восстановления гражданской инфраструктуры. Мы также рассмотрим актуальные вопросы нашего экономического сотрудничества, сотрудничества в энергетической сфере, согласно программе, подготовленной нашими армянскими партнерами", - сказал Лавров.

Вместе с тем российским министр подчеркнул, что ведется активная работа с международными организациями, структурами ООН, такими как: Офис Уполномоченного по делам беженцев, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Международный комитет Красного Креста.

"Мы связались со всеми этими организациями и их руководителями, и сегодня мы готовы обменяться мнениями о том, как оптимально организовать их вклад в вопросы, которые необходимо рассмотреть и урегулировать сегодня.

Мы благодарны за традиционный теплый прием в Ереване и подтверждаем нашу поддержку братскому армянскому народу. С вашего разрешения мои коллеги готовы представить наши подходы к экономическому, энергетическому и гуманитарному сотрудничеству, в том числе в борьбе с коронавирусом", - сказал Лавров.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с развитием и углублением сотрудничества между Арменией и Россией в различных сферах, в частности, в энергетике, транспортной инфраструктуре, борьбе с коновирусом и других сферах.

Затрагивались вопросы, связанные с оказанием прямой гуманитарной помощи Нагорному Карабаху, обменом телами и пленными, сохранением армянского культурного наследия. Была подчеркнута важность их последовательности.

Касаясь роли Турции в поддержании режима прекращения огня в зоне нагорно- карабахского конфликта, Лавров подчеркнул, что российско-турецкий центр мониторинга будет работать исключительно дистанционно. Состоялся обмен мнениями о военно- политической ситуации в регионе и сотрудничестве по ее стабилизации.

Пашинян указал важность возвращения к обыденной жизни в Арцахе и возвращения арцахцев в свои дома, отметив, что правительство Армении

будет осуществлять совместные программы с правительством Арцаха по восстановлению инфраструктуры и жилья.