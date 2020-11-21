Суббота, 21 Ноября 2020 13:29

АрмИнфо. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян обсудил с российским коллегой Евгением Зиничевым послевоенные реалии и возможности преодоления последствий войны.

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, Пилоян высоко оценил готовности российских партнеров к плодотворному сотрудничеству и выразил уверенность в том, что будет сделано все для предотвращения гуманитарной катастрофы, для возвращения мирного населения к нормальной жизни после войны.

Детали предстоящей деятельности в сфере гуманитарной помощи также обсуждались в ходе рабочей встречи представителей министерств по чрезвычайным ситуациям Армении и России.

Отметим, что сегодня уже вторая сформированная колонна МЧС России с гуманитарным грузом выдвинулась из Ростовской области в Нагорный Карабах. Всего сформированные МЧС автоколонны доставляют в Степанакерт 345 тонн гуманитарной помощи - это строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и домов пострадавшего населения. Первые конвои с гуманитарной помощью отправились в Нагорный Карабах 20 ноября. В работе задействованы 35 единиц техники и около 40 человек личного состава.