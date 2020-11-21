Суббота, 21 Ноября 2020 13:15

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян на встрече с послом России в РА Сергеем Копыркиным отметил важность эффективного сотрудничества с российским посольством и поблагодарил за оперативный обмен информацией в вопросах защиты прав проживающих в РФ соотечественников.

Как сообщает пресс-служба Омбудсмена РА, Татоян также предоставил послу информацию о зверствах, жестокости и пытках, совершенных азербайджанскими военными в течение сентября-ноября, а также систематизированной армянофобии, обладающей государственной поддержкой в Азербайджане.

Омбудсмен высоко оценил основанные на взаимном доверии отношения с федеральным комиссаром по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Татоян представил Копыркину результаты совместной работы с российским коллегой во время пандемии коронавируса нового типа (COVID-19), когда в условиях закрытых границ, отсутствия полетов стало возможным объединить армянские семьи, вернуть детей родителям, содействовать в вопросе лечения.

В свою очередь Копыркин подчеркнул важность эффективного сотрудничества с Омбудсменом Армении, указав на необходимость продолжения взаимодействия.

Стороны договорились продолжить сотрудничество и обмен информацией, направленной на защиту прав человека.