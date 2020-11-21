Суббота, 21 Ноября 2020 13:04

АрмИнфо. Лидер партии "Процветающая Армения' Гагик Царукян не ставит целью занять кресло премьер-министра РА. Об этом Царукян заявил в интервью 168.am.

"Это они борются за то, чтобы остаться у власти, цепляются за пост. После позорного поражения, сдачи территорий и такого числа погибших, они еще хотят остаться и представляют программы. Мы сегодня должны сплотиться, мы сегодня в такой ситуации, как будто оказались в пропасти. Нас спасет единство и сплоченность. Я буду рядом с кандидатом, приемлемым для общества и буду ему содействовать", - заявил Царукян.

На уточнение, не хочет ли он сам стать премьер-министром, Царукян дал отрицательный ответ.

В тоже время глава ППА выразил убеждение, что сменой членов правительства решить возникшие перед страной проблемы не получится. "Надо не людей менять, а программы, нужно согласие нашего гаранта безопасности, дружественной страны", - сказал Царукян, добавив, что 2,5 года страной руководили при помощи лжи и фейков.

Коснувшись предъявленных ему обвинений, лидер ППА сообщил, что за 4 месяца 100 следователей допросили 2000 партийных активистов, руководителей территориальных офисов, но пока не получили ни одного нужного им показания. При этом он заверил, что его преследование политические, оно началось после интервью "Пятому каналу".

Коснувшись участия в митингах оппозиции, Царукян заявил, что не может участвовать в них по очень простой причине: за полчаса до их начала его вызывают на допрос.

"Они большего всего боятся того, что Царукян может встретиться с народом. Но Царукяна не нужно бояться. Они должны бояться своей политики, своего позорного поражения. Должны бояться армян всего мира, которые гордо стремились принять участие в войне и победить. Пусть боятся родителей погибших и пропавших без вести солдат",- заключил оппозиционер.