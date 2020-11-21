Суббота, 21 Ноября 2020 12:51

АрмИнфо.Началась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила на своей страничке в Фейсбук официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что накануне глава Российского государства провел онлайн совещание, посвященное российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Как сообщил на совещании Сергей Лавров, «за эти дни, после 13 ноября, находимся в тесном контакте и с сопредседателями, американцами и французами, которые посетили Москву. А я с ними встречался, с ними встречались мои коллеги. Им предоставили полную информацию, которая в очередной раз подтвердила, что договоренность, которую Президенты России, Азербайджана и Премьер-министр Армении подписали 9 ноября, полностью идет в русле тех принципов, которые были согласованы за последние годы между сопредседателями Минской группы ОБСЕ и получили широкую поддержку в мире».

На данном этапе, по словам главы МД РФ, ведомство концентрируется на работе с международными организациями. Это прежде всего Международный комитет Красного Креста, Президент которого, Петер Маурер, посетил Москву с визитом и подробно обсуждал ситуацию и перспективы нашего взаимодействия в Министерстве иностранных дел, в Министерстве обороны, в МЧС, с другими нашими ведомствами, которые так или иначе вовлечены в эту работу.

«Уникальность Красного Креста заключается в том, что он имеет представительство и в Ереване, и в Баку, и в Степанакерте. Из Степанакерта они вынуждены были в период боевых действий выйти, но уже несколько дней, как они туда вернулись. Заинтересованы в самом тесном контакте с нашими миротворцами и с Межведомственным центром гуманитарного реагирования. Эти задачи Вы уже обозначили, мы активно ими руководствуемся», - рассказал Лавров.

Как заметил глава МИД РФ, больше предстоит сделать по линии, собственно, ооновских организаций. Это Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирная продовольственная программа, Управление по координации гуманитарных вопросов, ЮНЕСКО. У этих структур не везде есть представительство в регионе, хотя соответствующие усилия предпринимаются.

«По линии Комиссара по делам беженцев важно составить достоверную статистку о количестве людей, которые нуждаются в помощи. По прикидкам речь идет о порядке 90 тысяч человек, которые ушли в Армению, и примерно 45 тысячах азербайджанцев, которые на фоне боевых действий покинули прилегающие к Нагорному Карабаху районы.

Конечно же, заинтересованы в этом управлении, получить поддержку всех соответствующих сторон с тем, чтобы они могли развернуть свою работу, в том числе и помогая вернуться тем, кто был вынужден покинуть родные очаги, при этом предотвращая насильственное выселение как, например, это могло происходить в Шуша, который в целом не сильно пострадал, и куда сейчас направляется много желающих из Азербайджана. Наши миротворцы активно содействуют этим процессам.

Ну и, конечно, отдельный вопрос – это так называемые исторические беженцы из Азербайджана, которые покинули регион еще в 1992–1994 годах во время той войны. Всемирная продовольственная программа официально получила приглашение из Еревана. Одновременно они вступили в контакт с Азербайджаном, хотя там, в Баку, с 2013 года нет офиса Всемирной продовольственной программы, но уже соответствующее предложение с теми идеями, которые могут быть задействованы для помощи продовольствием, было направлено и в Баку, в том числе.

Я сегодня говорил с Генеральным директором ЮНЕСКО, госпожой Азуле. Она сегодня же издала заявление, в котором сообщила о своем намерении направить в зону конфликта специальную миссию ЮНЕСКО, чтобы на месте оценить ситуацию и объем задач с точки зрения восстановления и защиты исторических памятников, мест культа, оказания помощи в сфере образования. Разумеется, речь идет о содействии и армянской, и азербайджанской сторонам.

Мы исходим из того, что все эти ооновские структуры, которые я упомянул, о которых Вы упомянули, Владимир Владимирович, должны быть стимулированы к тому, чтобы активнее предлагать свои возможности сторонам. Лучше всего эти возможности знают сами ооновцы. И мы призвали наших партнеров по тройке сопредседателей: американцев и французов, – других членов и Минской группы ОБСЕ, и Совета Безопасности ООН всячески поощрять такую активность международных организаций.

Есть, к сожалению, тенденция, мы ее чувствуем, которая нацелена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявлений президентов России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, не позволить этому заявлению состояться полностью, хотя все вынуждены признать, что оно успешно реализуется. И попытки изменить характер миротворческой операции тоже мы наблюдаем, пока подспудные, но они имеют место.

Поэтому наша задача, мы вместе с Министерством обороны, с Министерством по чрезвычайным ситуациям, с нашими пограничниками участвуем в оценке ситуации на земле, и коррелируем соответствующим образом те сигналы, которые мы посылаем международным организациям, поощряя их как можно активнее предлагать свои возможности для скорейшего урегулирования гуманитарных вопросов, вопросов сохранения культурного наследия в зоне конфликта», - сказал Сергей Лавров.