Суббота, 21 Ноября 2020 12:35

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении выявлено 1193 случая коронавируса. Всего было проведено 3207 тестов. При этом число выздоровевших вновь превысило число заболевших составив 2075. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, за сутки количество летальных исходов достигло 31.

В общей сложности, в Армении насчитывается 124 839 заболевших коронавирусом, из коих 74,3% или 92 829 граждан - выздоровели, и 1,5% или 1931 - скончались. Общее число поведенных тестов в РА составило 483 652.

На данный момент фактическое лечение получает 29 581 пациент.