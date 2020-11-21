Суббота, 21 Ноября 2020 12:31

АрмИнфо.Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече членов российской делегации с премьер- министром Армении Николом Пашиняном. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Отметим, что сегодня в Ереван прибыла межведомственная делегация России. В состав делегации вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и др.

Предполагается визит российской делегации в Баку. Цель визита обсуждение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.