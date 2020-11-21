Суббота, 21 Ноября 2020 12:28

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил комплекс МО и представил аппарату оборонного ведомства новоназначенного министра Вагаршака Арутюняна.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Пашинян поблагодарил уже бывшего министра Давида Тонояна за проделанную работу и пожелал успеха Вагаршаку Арутюняну.

"Мы должны серьезно проанализировать происшедшее, дабы понять, где допустили ошибку, почему и какие сделать выводы. И, вообще, очевидно, что мы стоим перед необходимостью реформирования армии и Вооруженных сил. И другой вопрос, по какой логике должны проходить эти реформы, по какому графику они должны протекать, какие вопросы затрагивать.

Очень важно, чтобы, не нанося вреда здравым и конкурентоспособным традициям, логике нашей армии и Вооруженных сил, мы смогли построить новую логику, новую тактику, новую стратегию, которая принесет успех нашей армии, нашим Вооруженным силам. Потому что гарантом безопасности нашей страны являются именно Вооруженные силы, именно армия", - сказал премьер.

Тоноян в своем прощальном слове напомнил, что уже выступил с заявлением, в котором изложил свою позицию и подходы. "У нас есть проблемы, которые требуют незамедлительного решения", - сказал он, выразив готовность оказывать содействие новому министру по всем необходимым вопросам.

Новый министр обороны Вагаршак Арутюнян отметил, что в сложившейся военно- политической ситуации необходимо сделать соответствующие шаги. По его словам, ситуация связана с деятельностью Турции в регионе, с миротворческой миссией Российской Федерации и создавшейся после войны ситуацией. При это он выразил уверенность в том, что в короткий срок возможно подготовить новый пакет реформ.