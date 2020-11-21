Суббота, 21 Ноября 2020 12:24

АрмИнфо. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, по поручению президента России Владимира Путина, совершил рабочий визит в Республику Армения.

Как сообщает прecс-служба МО РФ, в Ереване Сергей Шойгу провел встречи с премьер- министром Армении Николом Пашиняном и главой оборонного ведомства республики Вагаршаком Арутюняном.

В рамках встреч обсужден широкий спектр актуальных тем, касающихся поддержания режима прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и реализации положений трехстороннего заявления президента Российской Федерации, президента Республики Азербайджан и премьер-министра Республики Армения и от 10 ноября 2020 года.

Глава Минобороны РФ попросил армянского коллегу проконтролировать неукоснительное соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. "Главное - это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации. Прошу вас организовать строгий контроль за этим", - сказал Шойгу

Министр обороны Российской Федерации детально проинформировал премьер-министра Армении Николу Пашиняна и министра обороны Армении Вагаршака Аратюнана о ходе миротворческой операции в зоне нагорно- карабахского конфликта, развертывании на местах подразделений российского миротворческого контингента и наблюдательных постов, организации мониторинга за прекращением боевых действий, а также решении гуманитарных задач.

"Мы прилетели с конкретными задачами. Вы знаете, что после подписанного трехстороннего заявления, перебросили миротворческий контингент. За эти дни мы встали практически на всей территории Карабаха. Выставлено 23 поста. Мы контролируем дорогу на Степанакерт. Обеспечиваем возвращение беженцев. Теперь уже налажена мирная жизнь. И с нашей стороны основная задача - это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш Верховный главнокомандующий", - заявил Сергей Шойгу.

В свою очередь, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поблагодарил Россию за восстановление мира в Нагорном Карабахе. "Во время войны мы всегда чувствовали поддержку Российской Федерации. Времена были не простыми, но сейчас военно-политическая ситуация изменилась", - заявил Никол Пашинян.