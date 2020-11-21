Суббота, 21 Ноября 2020 12:22

АрмИнфо.Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян представил персоналу Министерства по чрезвычайным ситуациям нового главу ведомства Андраника Пилояна.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер заметил, что сфера и характер работы в МЧС для Андраника Пилояна является совершенно новыми, поскольку последний переходит в Министерство из армии. <Но, по сути, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Спасательная служба также являются частью наших Вооруженных сил, и в этом плане можем сказать, что изменения не столь велики>, - сказал премьер.

Выразив благодарность экс-министру по чрезвычайным ситуациям Феликсу Цолакяну за проделанную работу и подразделениям МЧС, которые сыграли очень активную роль в ходе войны Никол Пашинян добавил: <Считаю важным также, чтобы Спасательная служба, и Министерство по чрезвычайным ситуациям в целом, в дальнейшем развивались, принимая во внимание наши новые вызовы, потребности, и, безусловно, опираясь на все то, что эффективно существовало до этого момента>

Андраник Пилоян поблагодарил премьер-министра за оказанное высокое доверие. Он отметил, что в ходе работы в МЧС попытается внедрить все лучшее приобретенное в армии в эту структуру, и приумножить то, что вложил бывший министр ЧС Феликс Цолакян.

<В любом случае я нахожусь здесь по Вашему призыву, только с одним условием - быть полезным нашей нации и Родине>, - подчеркнул он.