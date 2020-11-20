Пятница, 20 Ноября 2020 16:59

АрмИнфо. Глава партии <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян встретился послами стран- сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армении. Об этом написал Марукян.

В сообщении, в частности, отмечается: <Я провел встречи с послом России, Франции и США в Армении. Предметом обсуждения стало подписанное 9 ноября заявление о прекращении огня в Карабахе, а также и процессы, происходящие после этого в Арцахе в Армении. Помимо внешней политики, были обсуждены вопросы о выходе из внутриполитического кризиса.

У нас были многочисленные встречи с представителями различных политических сил, Армении, Арцаха, диаспоры, СМИ, представителями государственного сектора, академических и деловых кругов. Мы должны выйти из этой ситуации осуществляя продуманные и мудрые шаги>.