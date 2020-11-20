Пятница, 20 Ноября 2020 13:18

АрмИнфо.Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в ходе телефонного разговора с новоназначенным главой МИД Армении Ара Айвазяном поздравил последнего с назначением на этот пост, пожелав успехов в выполнении его ответственной миссии.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, стороны выразили уверенность, что благодаря совместными усилиями, существующий потенциал армяно-литовских отношений может быть полностью реализован.

Министры иностранных дел обменялись мнениями по вопросам, вызывающим обоюдный интерес.

Айвазян представил своему коллеге усилия, предпринятые для решения гуманитарного кризиса в Арцахе возникшего в результате войны, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха, подчеркнув в этом контексте необходимость надлежавшей реакции и поддержки со стороны международного сообщества.