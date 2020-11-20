Пятница, 20 Ноября 2020 11:32

АрмИнфо.Мирная жизнь продолжает восстанавливаться в Степанакерте при поддержке Межведомственного центра гуманитарного реагирования, в городе нет перебоев с поставкой продуктов, а хлебопекарня возобновила работу на полную мощность. Об этом 20 ноября журналистам сообщили в Минобороны России.

"Городская хлебопекарня возобновила выпуск хлебобулочных изделий на полную мощность. На сегодняшний день город Степанакерт не испытывает перебоев с поставкой муки и иных продовольственных товаров", - говорится в сообщении военного ведомства. В министерстве отметили, что организована доставка хлеба в ближайшие населенные пункты.

Кроме того, в городе продолжают восстанавливать электро- и водоснабжение жилых домов и социальных объектов, налажена работа общественного транспорта и сообщение с удаленными населенными пунктами, заработали магазины.

Переброска российских миротворцев в зону нагорнокарабахского конфликта идет в соответствии с договоренностями, зафиксированными 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Карабахе. Всего там будут размещены 1 960 военнослужащих с техникой. Командный пункт миротворческой операции развернут в Степанакерте. В районе проведения миротворческой операции выставлены 23 наблюдательных поста: 11 в северной зоне ответственности и 12 в южной. Для помощи в решении гуманитарных вопросов и восстановлении гражданской инфраструктуры в Степанакерте под руководством Минобороны РФ создан Межведомственный центр гуманитарного реагирования. В центр входят представители МЧС России, МИД, ФСБ.

19 ноября Национальный центр управления обороной сообщил, что в составе межведомственного центра сформированы Центр гуманитарного разминирования, Центр примирения враждующих сторон, Центр транспортного обеспечения, Центр медицинского обеспечения, Центр торгово-бытового обеспечения.