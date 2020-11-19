Четверг, 19 Ноября 2020 20:21

АрмИнфо.Бывшего начальника генерального штаба ВС Армении, экс-главу службы военного контроля ВС РА Мовсеса Акопяна пригласили в Специальную следственную службу (ССС).

Акопяна пригласили в ССС для дачи объяснений касаемо заявлений, высказанных в ходе сегодняшней пресс-конференции, в ходе которого он раскритиковал линию поведения военно- политического руководства страны в ходе воны в Карабахе.

Напомним, что генеральный прокурор Армении направил видеозапись пресс-конференции бывшего начальника генерального штаба ВС Армении в Специальную следственную службу с поручением подготовить материалы в соответствии со статьями 180-181 Уголовно-процессуального кодекса РА, проверить обстоятельства, изложенные во время пресс-конференции, и дать им правовую оценку.