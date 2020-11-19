Четверг, 19 Ноября 2020 20:06

АрмИнфо. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов призвал Азербайджан сохранить религиозные святыни на территории Нагорного Карабаха и не закрывать к ним доступ, следует из сообщения его пресс-службы.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности христианских храмов и монастырей в Карабахе.

"Мы надеемся, что в соответствии с принципами международного права и защиты прав верующих будут сохранены религиозные святыни и монастыри Карабаха. Должен быть обеспечен доступ к религиозным объектам, как к мечетям, так и к христианским храмам, для осуществления паломничества. Обеспечив безопасность и свободный доступ к религиозным святыням, Азербайджан покажет свою цивилизованность", - сказал Гаврилов, слова которого цитирует РИА Новости.

По его словам, сейчас в Карабахе и в целом на территориях, которые отходят к Азербайджану, "находится большое количество радикально настроенных экстремистов, которые прибыли из Сирии". "Я видел итоги деятельности террористов, особенно в местах, которые они захватывали в ходе наступления в Сирии, прежде всего, в Маалюлинском монастыре святой Феклы, где было уничтожено христианское население и разрушены монастыри и храмы. Россия, Азербайджан и Иран могут предпринять необходимые усилия для того, чтобы боевики покинули Карабах", - подчеркнул парламентарий.

Он выразил надежду на то, что будет сформирована "модель мирного проживания армянского и азербайджанского населения на территории Карабаха и отошедших к Азербайджану районов" и привел в пример Россию, где "накоплен уникальный опыт взаимодействия традиционных конфессий в области воспитания, социального служения, защиты отечества".