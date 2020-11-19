Четверг, 19 Ноября 2020 15:38

АрмИнфо. Бывший начальник Генштаба ВС, экс-глава военно-контрольной службы Минобороны Армении Мовсес Акопян сообщил, что принял решение об уходе с должности еще 5 октября.

По словам Акопяна, он решил, что не следует уходить в разгар войны, таким образом, он навредит Вооруженным силам.

"Все это время я продолжал выполнять свои служебные обазанности. Окончательное решение было принято после записи премьер-министра в соцсети Facebook, где он призвал военнослужащих приехать в Ереван и решить вопрос <скулящих под стенами>. Он имел ввиду людей, которые протестуют и требуют его отставки", - заметил Акопян.

Он также заметил, что в течение 44 дней войны распространялась дезинформация. "На самом деле одна из задач информационного центра ввести противника в заблуждение, однако, процент информации, не соотвествующей действительности не должен превышать 30%. В нашем случае, недостоверная информация составляла 100%. Отсюда и возникала противоречивая информация, которая повлияла на ход и результат проигранной войны", - подчеркнул Акопян.