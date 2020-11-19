Четверг, 19 Ноября 2020 14:50

АрмИнфо.Реализация <плана Пашиняна>, если конечно она будет реальной и успешной, вполне позволит ему вернуть собственные довоенные политические позиции.

Подобное мнение выразил АрмИнфо заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев.

<Вне всяких сомнений, армянское общество сейчас находится в состоянии шока. Потеря территорий в ходе боевых действий будет сопровождаться передачей районов Азербайджану до 1 декабря. Но дело ведь не только в территориях. Люди потеряли родных и близких, много раненых. В этом свете, сучки и задоринки на пути процесса стабилизации ситуации неминуемы>, - считает эксперт.

Тем не менее, смена власти в Армении, что как предполагается должно сопровождаться пересмотром трехстороннего соглашения, по прогнозам Евсеева, может привести к гораздо большей трагедии. И, по его оценкам, в целом, армянское общество данную перспективу осознает. В этом свете, постепенная стабилизация обстановки в стране, по его прогнозам, является наиболее вероятным сценарием развития ситуации.

Об этом, согласно эксперту, говорит отсутствие у оппозиции серьезной общественной поддержки. Особенно на фоне постепенно сходящего на нет первого всплеска общественных эмоций. И с учетом уже происходящего постепенного понижения протестных настроений и похолодания, ожидать роста оппозиционности в армянском обществе, по его прогнозам, не приходится.

<Ну и конечно важно, что сам Пашинян не собирается сдаваться. А

представленный им план действий говорит о том, что уходить он точно

не собирается. Немаловажно, что в плане представлены конкретные,

понятные каждому армянину, приоритетные задачи. Даже сейчас партия

власти имеет поддержку не менее четверти населения. И контролируя парламент, инициировать досрочные выборы, конечно, не будет>, - подытожил Евсеев.

Напомним, что 18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил намерение провести в стране полномасштабные реформы. Назвав себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию, он подчеркнул, что и ответственность за ее преодоление также лежит на нем. Среди ближайших задач правительства: возобновление мирного процесса в формате сопредседателей МГ ОБСЕ с акцентом на статус Арцаха и приоритетность возвращения арцахцев в места их проживания. Восстановление нормальной жизни в Арцахе, жилых и общественных зданий и инфраструктуры. Социальные гарантии военнослужащим с ограниченными возможностями, немедленное возвращение пленных военнослужащих и мирных жителей, обеспечение им социальных гарантий. А также армейские реформы, преодоление коронавируса и устранение его последствий, демографические проблемы. Пашинян озвучил необходимость изменений в Избирательном кодексе и законе "О партиях", создания института специализированных судей, применения закона о конфискации незаконного имущества.