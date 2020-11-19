Четверг, 19 Ноября 2020 14:42

АрмИнфо.Всеармянский фонд "Айастан", согласно уставу, не имел права перечислять средства в госбюджет - Фонд может производить расходы только по направлениям уставных целей. Об этом на своей странице в Facebook написал экономист, кандидат экономических наук Сурен Парсян.

В этом ключе он отметил, что ни покрытие дефицита бюджета РА, ни военные расходы не относятся к этой категории. "Денежные средства могут использоваться в рамках программ, утвержденных Фондом", - подчеркнул экономист.

"В целом госбюджет РА - это "котел", в котором не существует целевой направленности перечисляемых денег. Следовательно, эти суммы можно было потратить на любые цели, в том числе, на выплату заработных плат, премий", - заметил Парсян.

По его словам, собранные Арменией и Диаспорой порядка $170 млн, будут необходимы для восстановления инфраструктур Арцаха, в частности, на восстановление дорог, зданий, сооружений, школ и другие гражданские объекты, а также на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, вода, газ, интернет).

Отметим, что вчера вице-премьер РА Мгер Григорян отвечая на вопросы парламентариев отметил, что часть средств, пожертвованных Всеармянскому фонду "Айастан" в рамках инициативы "Мы и наши границы: все для Арцаха", были перечислены правительству РА с целью повышения эффективности расходов.