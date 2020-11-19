Четверг, 19 Ноября 2020 14:41

АрмИнфо.Мы продолжим добиваться отставки премьер- министра Армении всеми законными способами. Об этом 19 ноября на брифинге заявил глава фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

Депутат заявил, что вот уже в который раз правящая фракция "Мой шаг" не явилась на заседание Совета парламента, таким образом, провалив предложение оппозиции созвать внеочередное заседание Национального Собрания по отмене военного положения и выражения вотума недоверия премьер-министру Пашиняну.

"Мы очень расстроены тем, что наши коллеги проваливают все наши инициативы. Однако, это не заставит нас сдаться. Мы продолжим выступать с инициативой о проведении внеочередного заседания. Хочу подчеркнуть, что оппозиция действует исключительно в рамках закона",- подчеркнул депутат.

По словам Марукяна, руководитель подписавший документ о капитуляции должен уйти. "Нам нужен новый руководитель, который сможет в ходе переговоров добиться решений, наиболее выгодных для армянской стороны. Нам нужно сделать это как можно скорее. Вы только вдумайтесь, мы отдали Азербайджану несколько сел Мартакертского района, которые были приписаны к Агдамскому району. Возможно, при другом руководителе, нам удалось бы сохранить эти села, которые по административному делению Арцаха относились к Мартакертскому району. Подобные вопросы будут появляться и в будущем, и Пашинян не сможет их решить>,- заключил депутат.