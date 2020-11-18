Среда, 18 Ноября 2020 18:02

АрмИнфо.Список пропавших без вести военнослужащих сократился. Об этом с трибуны парламента заявил министр обороны Давид Тоноян. Тоноян подчеркнул, что многие военнослужащие, пропавшие без вести, оказываются живыми и здоровыми.

Что касается отпусков военнослужащих, Тоноян заметил: <Учитывая тот факт, что сейчас происходит перераспределение и передислокация Вооруженных сил информация об отпусках и призывников будет предоставлена позже.

Информация будет доступна после 1 декабря. Когда у нас будет окончательное представление о размещении вооруженных сил, мы предоставим информацию об отпусках>, - подчеркнул Давид Тоноян. -