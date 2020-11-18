Среда, 18 Ноября 2020 18:01

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что видит необходимость прояснить вопрос о возвращении граждан, временно перемещенных из Арцаха в результате войны с Азербайджаном. Об этом Пашунян заявил с трибуны парламента.

Премьер отметил, что намерен поднять этот вопрос, а также вопрос обсечения безопасности граждан Арцаха, временно перемещенных из страны в ходе переговоров.

<Первый пункт в опубликованной мною сегодня дорожной карте - это возобновление переговорного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Предполагается, что эти обсуждения и переговоры должны дать ответы на разработку механизмов дальнейшей реализации пунктов, упомянутых в совместном заявлении.

Это право жителей Арцаха предусмотрено, и мы должны сделать все, чтобы это право было реализовано путем обеспечения безопасности, достоинства и нормальной жизни наших соотечественников>, - подчеркнул Пашинян.