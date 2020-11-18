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АрмИнфо. Сегодня членам инициативной группы <Национально- демократической полюс> были выдвинуты обвинения. Об этом сообщает общеармянское движение <Сасна црер>.
<Члены инициативной группы <Национально-демократический полюс> обвиняются по ч. 1 ст. 225.1 Уголовного Кодекса Республики Армения за организацию и проведение митингов с нарушением установленного порядка>, - говорится в источнике.
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|Ряду представителей оппозиционных партий Армении предъявлено обвинение
|Нарышкин: Запад провоцирует армянских и азербайджанских националистов на срыв договоренности о прекращении огня в Карабахе
|Вице-премьер: Всеармянский фонд <Айастан> вскоре отчитается за осуществленные расходы
|Давид Тоноян: Список пропавших без вести военнослужащих сократился
|Никол Пашинян намерен в ходе переговоров обсудить вопрос возвращения временно перемещенных жителей Арцаха на Родину
|Премьер: В нынешней ситуации для правительства Армении приоритетом является преодоление последствий войны
|Ряд сел Мартуниского и Аскеранского районов и Акна также переходят под контроль Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мовсес Акопян подал заявление об отставке
|Российский сенатор: Прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе - это личный успех Владимира Путина
|Спикеру парламента Арарату Мирзояну была сделана еще одна операция
|Членам инициативной группы <Национально-демократический полюс> выдвинуты обвинения
|"Аврора" приступает к реализации гуманитарных программ для жителей Арцаха
|Алиев подверг критике решение парламента Нидерландов о введении санкций против его семьи
|Александр Искандарян: Мы находимся в той фазе, в которой находился Азербайджан в 90-ые годы
|Эксперт назвал основные факторы информационного преимущества Азербайджана в ходе Арцахской войны
|Итальянская Виареджо признала независимость Республики Арцах
|EF EPI: Армения вошла в группу стран с низким уровнем знания английского языка
|Пресс-секретарю РПА Эдуарду Шармазанову предъявлено обвинение
|Экс-глава СНБ Армении Артур Ванецян вновь приглашен в ССС
|Армянский фонд Франции, Фонд "Азнавура" и AGBU France объявляют о создании совместного подразделения экстренной гуманитарной помощи
|Президент Армении наградил медалью "За боевые заслуги" членов экипажа сбитого у Нахиджевана российского вертолета
|Фракция "Мой шаг" призывает граждан не участвовать в проправительственных митингах
|ФСК: Eсли Эрдоган говорит: "Иерусалим наш", а израильтяне молчат
|В Карабахе убит сирийский террорист Халед Аль-Джассим
|Шойгу и Тоноян обсудили возможность подписания соглашения между Ереваном, Баку и Москвой о взаимодействии в гумсфере в НКР
|Москва: Нет конкретных сроков определения статуса Нагорного Карабаха
|Премьер-министр Армении представил дорожную карту дальнейших действий
|КГД запускает услугу <горячая линия> для повышения эффективности борьбы с контрабандой
|Эрдоган дал "зеленый свет" отправке военных в Азербайджан
|Возле здания парламента проходит акция протеста с требованием отставки Никола Пашиняна
|Депутат от фракции "Мой шаг" Гаяне Абраамян складывает мандат
|В Армении выявлено 1589 новых случаев заражения коронавирусом
|Совфед России получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе
|Прогноз: Путин заинтересован в сохранении у власти в Армении Пашиняна
|Прогноз: Возвращение процесса карабахского урегулирования в канву ОБСЕ невозможно
|АРМЕНАЛ помогает Родине
|Боб Менендес призвал США предоставить армянскому народу помощь в $100 млн и немедленно возобновить действие поправки 907
|Военно-транспортной авиацией ВКС России выполнено более 170 рейсов в Армению
|США выделят $5 млн для содействия жителям, пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе
|Президент РФ: Самое главное, что удалось сделать, – это прекратить кровопролитие
|В. Путин: ОДКБ не могла вмешиваться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха
|В.Путин: вопрос Шуши никогда не ставился, он возник только в ходе нынешнего конфликта
|Ваге Давтян: В результате войны в Карабахе трубопроводная карта региона вряд ли будет изменена
|Министр по чрезвычайным ситуациям Армении подал в отставку
|Парламент Нидерландов одобрил предложение о введении санкций против высокопоставленных лиц Азербайджана
|Ашот Гулян подал в отставку с поста советника спикера армянского парламента
|Главы МИД России и Австрии обсудили Карабах
|МО готово повести депутата по воинским частям, при условии его извинений перед солдатами
|Дипломаты России, США и Франции 18 ноября обсудят Карабах
|Делегации МККК представлена карта с местонахождением тел погибших военнослужащих и пропавших без вести
|Глава Карабаха провел встречу с руководством российских спасателей
|Перемещенные из Арцаха граждане получат в Армении качественную медицинскую помощь
|Сотрудники МЧС России развернули лагерь в карабахском селе Иванян около Степанакерта
|Страны БРИКС приветствуют соглашение о прекращении огня в Карабахе
|ВЦИОМ: Как относятся россияне к конфликту в Нагорном Карабахе?
|МО РФ: В Степанакерт с 14 ноября вернулись 1 207 беженцев
|Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор
|Состоялась 16-ая Министерская встреча в формате «Центральная Азия – Европейский Союз»
|Читать больше
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