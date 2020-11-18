Среда, 18 Ноября 2020 16:15

АрмИнфо.Гуманитарная инициатива "Аврора" в срочном порядке приступает к реализации гуманитарных программ, призванных помочь детям и взрослым, пострадавшим от войны в Арцахе.

Первые программы содействия будут объявлены сегодня, 18 ноября 2020 года. Согласно сообщению инициативы, кроме того, "Аврора" готова принимать на рассмотрение заявки, направленные на помощь пострадавшим детям, перемещенным семьям и раненым - как на территории Арцаха, так и на территории Армении.

На начальном этапе заявки можно отправлять на адрес [email protected]. Критерии и детали проектов будут уточняться, о чем будет сообщено в дополнительной коммуникации.