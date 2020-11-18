Среда, 18 Ноября 2020 15:27

АрмИнфо. Азербайджан оказывал серьезное политическое давление на разные страны, чтобы не позволить общественным СМИ, представляющим ту или иную страну, освещать военные действия со стороны Арцаха. Подобное мнение выразил глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

<Все мы помним заявления Азербайджана, угрожающего <черным списком> СМИ, освещающим события непосредственно в Арцахе>, - сказал он, напомнив в этой связи государственные СМИ Германии, которые отказались от посещения Арцаха во время военных действий. Подобное давление, по мнению эксперта, оказало неблагоприятное влияние на Армению, с точки зрения освещения военных событий.

В качестве второго фактора, Навасардян назвал турецкие СМИ, которые включены в международные медиасети, и имеют бизнес-связи с рядом стран и СМИ, что оказало определенное влияние на содержание вещаемой информации. К примеру, он указал на Euronews, где Турция имеет свою долю, что безусловно формировало определённые тенденции.

Касаемо российских СМИ, эксперт заметил, что государственные СМИ РФ, освещая военные события, колебались в зависимости от того, какую позицию имеет Россия, и сегодняшняя их цель заключается в том, чтобы показать, что РФ сыграла решающую роль в урегулировании конфликта и выполнила обязанности своей союзнической миссии в отношении Армении. <Касаемо, условно говоря, либеральных СМИ, то во время войны они имели серьезную финансовую зависимость от Азербайджана. Потому что мы видели очень часто, что то, что передавали российские пропагандистские СМИ было сродни тому, что передавали и азербайджанские пропагандистские СМИ. Они в частности пишут о том, что Россия проиграла в этой войне, предала своего союзника, и продемонстрировала слабость перед Турцией>, - сказал он.

Навасардян коснулся также СМИ Украины и Грузии, последние из коих имеют финансовую зависимость от Азербайджана, с чем и было связано содержание информации, вещаемой грузинской общественности. В частности, глава пресс-клуба отметил, что многие грузинские СМИ получали финансирование от азербайджанской государственной нефтяной компании Socar.

В Украине, по его словам, фактор финансовой зависимости намного ниже, поскольку речь идет об отдельных журналистах, блогерах, нанятых еще до войны, и которые продолжают вести азербайджанскую пропаганду.

<И для нас, получается, создается неблагоприятная информационная среда, потому что СМИ будут говорить не о военных преступлениях, а о положительных результатах войны, и что важно, акцент будет поставлен на проигрыше России. Потому что большинство общественности Украины и Грузии подобные новости о России являются обнадеживающими с точки зрения их будущего>, - подчеркнул эксперт.