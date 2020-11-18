Отметим, что 9 ноября в Минобороны России сообщили, что российский вертолёт Ми-24 был сбит из ПЗРК над территорией Армении вне зоны боевых действий вблизи границы с Азербайджаном (Нахиджеваном). В результате произошедшего погибли два человека, ещё один пострадал. Позже МИД Азербайджана признал, что именно ВС АР сбили российский вертолет.

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