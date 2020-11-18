Среда, 18 Ноября 2020 12:38

АрмИнфо. Москва рассчитывает, что проходящие в Армении протесты не приведут к дестабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и не будут угрожать выполнению пунктов соглашения лидеров трёх стран по региону, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Рассчитываем, что события в Армении не приведут к дестабилизации ситуации, которая будет угрожать в том числе подписанному заявлению", - сказал Руденко.

Дипломат также коснулся статуса Арцаха, констатировав, что вопрос об определении статуса Нагорного Карабаха является чувствительным для сторон конфликта, сроки его решения отсутствуют.

"Мы рассчитываем, что это не приведёт ни к каким новым конфликтам, тем более к кровопролитию. Тем не менее, остаётся существенная роль для Минской группы, которая будет решать те вопросы, которые не нашли своего отражения в соглашении", - сказал Руденко, передают российские

СМИ.

Стоит заметить, что накануне президент Азербайджана заявил, что у Нагорного Карабаха не будет никакого статуса, и этот вопрос впредь не будет обсуждаться.

Меж тем, президент РФ Владимир Путин коснувшись этого вопроса 17 ноября, заявил, что действительно окончательный статус Карабаха не урегулирован. "Мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, на сегодняшний день существующее положение. Что будет дальше - это предстоит решить в будущем или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса. Но, на мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха", - подчеркнул Путин.