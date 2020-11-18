|В Карабахе убит сирийский террорист Халед Аль-Джассим
|Шойгу и Тоноян обсудили возможность подписания соглашения между Ереваном, Баку и Москвой о взаимодействии в гумсфере в НКР
|Москва: Нет конкретных сроков определения статуса Нагорного Карабаха
|Премьер-министр Армении представил дорожную карту дальнейших действий
|КГД запускает услугу <горячая линия> для повышения эффективности борьбы с контрабандой
|Эрдоган дал "зеленый свет" отправке военных в Азербайджан
|Возле здания парламента проходит акция протеста с требованием отставки Никола Пашиняна
|Депутат от фракции "Мой шаг" Гаяне Абраамян складывает мандат
|В Армении выявлено 1589 новых случаев заражения коронавирусом
|Совфед России получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе
|Прогноз: Путин заинтересован в сохранении у власти в Армении Пашиняна
|Прогноз: Возвращение процесса карабахского урегулирования в канву ОБСЕ невозможно
|АРМЕНАЛ помогает Родине
|Боб Менендес призвал США предоставить армянскому народу помощь в $100 млн и немедленно возобновить действие поправки 907
|Военно-транспортной авиацией ВКС России выполнено более 170 рейсов в Армению
|США выделят $5 млн для содействия жителям, пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе
|Президент РФ: Самое главное, что удалось сделать, – это прекратить кровопролитие
|В. Путин: ОДКБ не могла вмешиваться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха
|В.Путин: вопрос Шуши никогда не ставился, он возник только в ходе нынешнего конфликта
|Ваге Давтян: В результате войны в Карабахе трубопроводная карта региона вряд ли будет изменена
|Министр по чрезвычайным ситуациям Армении подал в отставку
|Парламент Нидерландов одобрил предложение о введении санкций против высокопоставленных лиц Азербайджана
|Ашот Гулян подал в отставку с поста советника спикера армянского парламента
|Главы МИД России и Австрии обсудили Карабах
|МО готово повести депутата по воинским частям, при условии его извинений перед солдатами
|Дипломаты России, США и Франции 18 ноября обсудят Карабах
|Делегации МККК представлена карта с местонахождением тел погибших военнослужащих и пропавших без вести
|Глава Карабаха провел встречу с руководством российских спасателей
|Перемещенные из Арцаха граждане получат в Армении качественную медицинскую помощь
|Сотрудники МЧС России развернули лагерь в карабахском селе Иванян около Степанакерта
|Страны БРИКС приветствуют соглашение о прекращении огня в Карабахе
|ВЦИОМ: Как относятся россияне к конфликту в Нагорном Карабахе?
|МО РФ: В Степанакерт с 14 ноября вернулись 1 207 беженцев
|Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор
|Состоялась 16-ая Министерская встреча в формате «Центральная Азия – Европейский Союз»
|Эрикназ Тигранян: Руководство страны предоставит арцахцам, переехавшим в Армению в финансовую поддержку
|Армения подала в ЕСПЧ заявление о применении экстренной меры в отношении Азербайджана из-за пропавших без вести граждан
|Омбудсмены Армении и Арцаха обнаружили новые доказательства военных преступлений, совершенных азербайджанскими ВС в Нагорном Карабахе
|У президента Арцаха обсуждены механизмы государственной поддержки населения
|Правящая фракция не явилась на заседание Совета парламента, бойкотируя инициативы оппозиции
|Вазген Манукян: Нам нужно сильное, знающее толк в военном деле правительство
|Патрушев заявил, что страны ОДКБ достойно проходят период пандемии
|Арцрун Ованнисян обратился в полицию Армении в связи с угрозами в свой адрес
|В Кремле назвали главный итог перемирия в Нагорном Карабахе
|Секретарь Совбеза Армении принял участие в заседании Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ
|Путин: Договоренности по Нагорному Карабаху соблюдаются
|Шаварш Кочарян покинул пост замминистра иностранных дел Армении
|Алиев категоричен: Никакого статуса у Карабаха не будет
|<Просвещенная Армения> намерена созвать внеочередное заседание парламента с целью снятия режима военного положения в стране
|Лавров отказался комментировать заявление Пашиняна по части приоритетности международного признания Арцаха
|Парламентская оппозиция не намерена обсуждать ничего, кроме вопросов о капитуляции Арцаха и отставки правительства
|Глава МИД России отреагировал на желание Вашингтона и Парижа узнать больше о роли Турции в карабахском вопросе
|Эксперт: В сети выявлено 6,5 тыс. фейковых аккаунтов, с которых проводилась кампания по дезинформации о конфликте в Карабахе
|Петер Маурер: МККК нарастил объем оказываемой помощи лицам, пострадавшим в результате действий в зоне карабахского конфликта
|Лавров: МККК вполне способен сыграть более активную роль в устранении гумпоследствий в Нагорном Карабахе
|Депутат: Те лица или группы лиц, которые считают Шуши несчастным и бесцветным городом, сами такие
|Министр финансов Армении не намерен подавать в отставку
|Начальник Генштаба Армении: Нам пришлось выбирать между очень плохим и трагедией
|Оппозиция считает, что повестка дня парламента не отражает важные и волнующую страну вопросы
|Конгресс депутатов Испании одобрил предложение об отправке гуманитарной помощи в Нагорный Карабах и приостановке продажи оружия Азербайджану
|Читать больше
АрмИнфо. Москва рассчитывает, что проходящие в Армении протесты не приведут к дестабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и не будут угрожать выполнению пунктов соглашения лидеров трёх стран по региону, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Рассчитываем, что события в Армении не приведут к дестабилизации ситуации, которая будет угрожать в том числе подписанному заявлению", - сказал Руденко.
Дипломат также коснулся статуса Арцаха, констатировав, что вопрос об определении статуса Нагорного Карабаха является чувствительным для сторон конфликта, сроки его решения отсутствуют.
"Мы рассчитываем, что это не приведёт ни к каким новым конфликтам, тем более к кровопролитию. Тем не менее, остаётся существенная роль для Минской группы, которая будет решать те вопросы, которые не нашли своего отражения в соглашении", - сказал Руденко, передают российские
СМИ.
Стоит заметить, что накануне президент Азербайджана заявил, что у Нагорного Карабаха не будет никакого статуса, и этот вопрос впредь не будет обсуждаться.
Меж тем, президент РФ Владимир Путин коснувшись этого вопроса 17 ноября, заявил, что действительно окончательный статус Карабаха не урегулирован. "Мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, на сегодняшний день существующее положение. Что будет дальше - это предстоит решить в будущем или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса. Но, на мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха", - подчеркнул Путин.
|В Карабахе убит сирийский террорист Халед Аль-Джассим
|Шойгу и Тоноян обсудили возможность подписания соглашения между Ереваном, Баку и Москвой о взаимодействии в гумсфере в НКР
|Москва: Нет конкретных сроков определения статуса Нагорного Карабаха
|Премьер-министр Армении представил дорожную карту дальнейших действий
|КГД запускает услугу <горячая линия> для повышения эффективности борьбы с контрабандой
|Эрдоган дал "зеленый свет" отправке военных в Азербайджан
|Возле здания парламента проходит акция протеста с требованием отставки Никола Пашиняна
|Депутат от фракции "Мой шаг" Гаяне Абраамян складывает мандат
|В Армении выявлено 1589 новых случаев заражения коронавирусом
|Совфед России получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе
|Прогноз: Путин заинтересован в сохранении у власти в Армении Пашиняна
|Прогноз: Возвращение процесса карабахского урегулирования в канву ОБСЕ невозможно
|АРМЕНАЛ помогает Родине
|Боб Менендес призвал США предоставить армянскому народу помощь в $100 млн и немедленно возобновить действие поправки 907
|Военно-транспортной авиацией ВКС России выполнено более 170 рейсов в Армению
|США выделят $5 млн для содействия жителям, пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе
|Президент РФ: Самое главное, что удалось сделать, – это прекратить кровопролитие
|В. Путин: ОДКБ не могла вмешиваться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха
|В.Путин: вопрос Шуши никогда не ставился, он возник только в ходе нынешнего конфликта
|Ваге Давтян: В результате войны в Карабахе трубопроводная карта региона вряд ли будет изменена
|Министр по чрезвычайным ситуациям Армении подал в отставку
|Парламент Нидерландов одобрил предложение о введении санкций против высокопоставленных лиц Азербайджана
|Ашот Гулян подал в отставку с поста советника спикера армянского парламента
|Главы МИД России и Австрии обсудили Карабах
|МО готово повести депутата по воинским частям, при условии его извинений перед солдатами
|Дипломаты России, США и Франции 18 ноября обсудят Карабах
|Делегации МККК представлена карта с местонахождением тел погибших военнослужащих и пропавших без вести
|Глава Карабаха провел встречу с руководством российских спасателей
|Перемещенные из Арцаха граждане получат в Армении качественную медицинскую помощь
|Сотрудники МЧС России развернули лагерь в карабахском селе Иванян около Степанакерта
|Страны БРИКС приветствуют соглашение о прекращении огня в Карабахе
|ВЦИОМ: Как относятся россияне к конфликту в Нагорном Карабахе?
|МО РФ: В Степанакерт с 14 ноября вернулись 1 207 беженцев
|Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор
|Состоялась 16-ая Министерская встреча в формате «Центральная Азия – Европейский Союз»
|Эрикназ Тигранян: Руководство страны предоставит арцахцам, переехавшим в Армению в финансовую поддержку
|Армения подала в ЕСПЧ заявление о применении экстренной меры в отношении Азербайджана из-за пропавших без вести граждан
|Омбудсмены Армении и Арцаха обнаружили новые доказательства военных преступлений, совершенных азербайджанскими ВС в Нагорном Карабахе
|У президента Арцаха обсуждены механизмы государственной поддержки населения
|Правящая фракция не явилась на заседание Совета парламента, бойкотируя инициативы оппозиции
|Вазген Манукян: Нам нужно сильное, знающее толк в военном деле правительство
|Патрушев заявил, что страны ОДКБ достойно проходят период пандемии
|Арцрун Ованнисян обратился в полицию Армении в связи с угрозами в свой адрес
|В Кремле назвали главный итог перемирия в Нагорном Карабахе
|Секретарь Совбеза Армении принял участие в заседании Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ
|Путин: Договоренности по Нагорному Карабаху соблюдаются
|Шаварш Кочарян покинул пост замминистра иностранных дел Армении
|Алиев категоричен: Никакого статуса у Карабаха не будет
|<Просвещенная Армения> намерена созвать внеочередное заседание парламента с целью снятия режима военного положения в стране
|Лавров отказался комментировать заявление Пашиняна по части приоритетности международного признания Арцаха
|Парламентская оппозиция не намерена обсуждать ничего, кроме вопросов о капитуляции Арцаха и отставки правительства
|Глава МИД России отреагировал на желание Вашингтона и Парижа узнать больше о роли Турции в карабахском вопросе
|Эксперт: В сети выявлено 6,5 тыс. фейковых аккаунтов, с которых проводилась кампания по дезинформации о конфликте в Карабахе
|Петер Маурер: МККК нарастил объем оказываемой помощи лицам, пострадавшим в результате действий в зоне карабахского конфликта
|Лавров: МККК вполне способен сыграть более активную роль в устранении гумпоследствий в Нагорном Карабахе
|Депутат: Те лица или группы лиц, которые считают Шуши несчастным и бесцветным городом, сами такие
|Министр финансов Армении не намерен подавать в отставку
|Начальник Генштаба Армении: Нам пришлось выбирать между очень плохим и трагедией
|Оппозиция считает, что повестка дня парламента не отражает важные и волнующую страну вопросы
|Конгресс депутатов Испании одобрил предложение об отправке гуманитарной помощи в Нагорный Карабах и приостановке продажи оружия Азербайджану
|Читать больше
|Рачья Арзуманян: Уничтожение Арцаха может послужить моделью уничтожения Армении
|Стратегические заложники России
|Ильхам Алиев зря надеется, что нефть защитит его от судьбы косовского лидера
|Прогноз: Из Арцаха терроризм перекочует на Северный Кавказ, юг России и Среднюю Азию
|Военный эксперт: Россия может пойти по пути принуждения сторон к миру
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности