Среда, 18 Ноября 2020 12:37

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил дорожную карту действий, которую предлагает осуществить в ближайшем будущем. Об этом премьер написал на своей странице в соцсети Facebook.

Пашинян, в частности, отметил: "За последнюю неделю мы много раз говорили о войне начавшейся 27 сентября, о неудачах, которые у нас были в ней, о ситуации, которая возникла в результате этой войны.

Пора поговорить о путях, методах и программах выхода из сложившейся ситуации. Я уже сказал, что считаю себя ответственным за сложившуюся ситуацию. Я также несу ответственность за преодоление этой ситуации и установление стабильности и безопасности в стране".

Далее премьер представил дорожную карту: "Во-первых, следует возобновить нагорно- карабахский мирный процесс в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Следует особо акцентировать вопрос статуса Арцаха и приоритетность возвращения арцахцев в места их проживания.

Во-вторых, обеспечить возвращение арцахцев в свои дома. Полностью восстановить нормальную жизнь Арцаха. Восстановление поврежденных домов, квартир и инфраструктур на территориях, подконтрольных властям НКР.

В-третьих, обеспечить социальные гарантии семьям погибших военнослужащих и граждан. Более того, необходимо восстановление жилых и общественных построек и инфраструктур, пострадавших во время войны на территории Республики Армения.

Мы обещаем обеспечение социальных гарантий, протезирование и профессиональную подготовку военнослужащих с ограниченными возможностями. Более того, руководство Армении также намерено добиться возвращения пленных солдат и мирных жителей, а также найти пропавших без вести граждан. Обеспечить им и их семьям социальные гарантии", - подчеркнул Пашинян.

Премьер заметил, что также необходимо сформировать системы психологической реабилитации людей, участвовавших в войне.

Также, по словам Пашиняна, следует утвердить программу реформ в ВС Армении.

Премьер-министр отметил, что граждане страны должны преодолеть коронавирус и устранить его последствия.

В центре внимания также преодоление демографических проблем. Более того, необходимо принять новый закон о внесении изменений в Избирательный кодекс и партии.

<Следует, внедрить института специализированных судей как первый шаг в создании антикоррупционного суда. Запустить закон о конфискации незаконного имущества", - заявил Пашинян.

Премьер также намерен проводить регулярные тематические консультации с представителями политического и гражданского секторов Армении, а также со структурами диаспоры.

Пашинян заметил, что для осуществления всех этих шагов потребуется около полугода. "В июне 2021 года я представлю результаты выполнения дорожной карты", - заключил Пашинян.