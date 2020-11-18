АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил дорожную карту действий, которую предлагает осуществить в ближайшем будущем. Об этом премьер написал на своей странице в соцсети Facebook.
Пашинян, в частности, отметил: "За последнюю неделю мы много раз говорили о войне начавшейся 27 сентября, о неудачах, которые у нас были в ней, о ситуации, которая возникла в результате этой войны.
Пора поговорить о путях, методах и программах выхода из сложившейся ситуации. Я уже сказал, что считаю себя ответственным за сложившуюся ситуацию. Я также несу ответственность за преодоление этой ситуации и установление стабильности и безопасности в стране".
Далее премьер представил дорожную карту: "Во-первых, следует возобновить нагорно- карабахский мирный процесс в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Следует особо акцентировать вопрос статуса Арцаха и приоритетность возвращения арцахцев в места их проживания.
Во-вторых, обеспечить возвращение арцахцев в свои дома. Полностью восстановить нормальную жизнь Арцаха. Восстановление поврежденных домов, квартир и инфраструктур на территориях, подконтрольных властям НКР.
В-третьих, обеспечить социальные гарантии семьям погибших военнослужащих и граждан. Более того, необходимо восстановление жилых и общественных построек и инфраструктур, пострадавших во время войны на территории Республики Армения.
Мы обещаем обеспечение социальных гарантий, протезирование и профессиональную подготовку военнослужащих с ограниченными возможностями. Более того, руководство Армении также намерено добиться возвращения пленных солдат и мирных жителей, а также найти пропавших без вести граждан. Обеспечить им и их семьям социальные гарантии", - подчеркнул Пашинян.
Премьер заметил, что также необходимо сформировать системы психологической реабилитации людей, участвовавших в войне.
Также, по словам Пашиняна, следует утвердить программу реформ в ВС Армении.
Премьер-министр отметил, что граждане страны должны преодолеть коронавирус и устранить его последствия.
В центре внимания также преодоление демографических проблем. Более того, необходимо принять новый закон о внесении изменений в Избирательный кодекс и партии.
<Следует, внедрить института специализированных судей как первый шаг в создании антикоррупционного суда. Запустить закон о конфискации незаконного имущества", - заявил Пашинян.
Премьер также намерен проводить регулярные тематические консультации с представителями политического и гражданского секторов Армении, а также со структурами диаспоры.
Пашинян заметил, что для осуществления всех этих шагов потребуется около полугода. "В июне 2021 года я представлю результаты выполнения дорожной карты", - заключил Пашинян.