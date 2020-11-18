Среда, 18 Ноября 2020 12:05

АрмИнфо.Возле здания Национального Собрания Армении проходит акция протеста. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Граждане требуют, чтобы депутаты присоединились к их требованию об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Протестующие отметили, что выступают против трехстороннего соглашения. Граждане выступают за то, чтобы переговоры продолжили другие лица, которые выдвинут новые условия.

Также участники акции побеседовали с депутатом от правящей фракции “Мой шаг” Арменом Хачаряном. Хачатрян напомнил участники акции, что в момент подписания документа ситуация была критической и было необходимо быстро принимать решения. Что касается заявления президента России Владимира Путина о том, что уже 19 октября он практически убедил Азербайджан прекратить войну, и сдача города Шуши не обсуждалась, обсуждался лишь вопрос возвращения туда беженцев, депутат заметил, что если бы премьер тогда принял подобное решение, общественность не поняла бы подобный шаг.